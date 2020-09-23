Туристам в Крыму готовят новый экстремальный аттракцион

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На Ай-Петри можно будет подняться по отвесной скале. При этом сама скала будет изуродована металлическими конструкциями.

В мае 2021 года в Крыму появится новый туристический маршрут под названием «небесная тропа». Рабочие уже начали монтировать оборудование. Об этом рассказал организатор аттракциона, председатель общественной организации FreeRight из Ялты Анри Канунов.

За аналог был взят стеклянный мост в горах Китая. Но если в Поднебесной туристы гуляют по массивной конструкции на бетонных опорах, то на Ай-Петри планируется создать более легковесную версию: на анкерных болтах, без бетона или клея.

«Мы следим за мировыми тенденциями, но хочется сделать свою изюминку. При этом если виа феррата спортивная, требует хорошей физической подготовки, то наш маршрут подойдет абсолютно всем», — заверил Канунов.

Длина нового аттракциона будет занимать 600 метров. Преодолев их, храбрые духом туристы плавно поднимутся прямо к зубцам Ай-Петри по открытым скальным обрывам, а не через лес, как это возможно сейчас. Перил на «небесном» маршруте не будет — держаться придется лишь за беспрерывный трос.

«Для экстремалов будет несколько стеклянных вставок, через овраги — подвесные мосты», — обещает организатор.

Как и веревочные мосты и троллей, уже созданные FreeRight на вершине Ай-Петри, тропа будет проходить по территории ООПТ Ялтинского горно-лесного заповедника. Охранный статус местности не смущает предпринимателя.

«Мы прошли научное обоснование, получили заключение, попадаем в рекреационные положения . Мы решили сделать именно здесь, потому что вершина Ай-Петри — это туристический объект уже исторически. Мы только расширяем его рекреационно», — рассказал Канунов.

Остается лишь надеяться, что краснокнижные белоголовые сипы, которые также исторически гнездятся в районе вершины, не улетят из этих мест, когда туда пожалуют любители селфи.

В тексте использованы материалы: Форпост

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