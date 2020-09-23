Три человека с подтвержденным COVID-19 скончались в Крыму за сутки

Три человека с подтвержденным коронавирусом скончались в Крыму за истекшие сутки.

Об этом сказано на сайте минздрава республики.

С начала пандемии в Крыму скончались 54 человека с подтвержденным COVID-19.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 3 972 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 2 526 человек, из них 57 за последние сутки.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Симферополь стал очагом COVID-19 в Крыму. Наибольший уровень заболеваемости пневмониями и COVID-19 сохраняется в Симферополе.

В Крыму еще 83 новых случаев коронавируса. За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 83 случая коронавирусной инфекции.

Севастопольские медики бьются с COVID-19 из последних сил. Сотрудники севастопольской инфекционной больницы работают на пределе возможностей, и даже при сохранении сегодняшнего уровня заболеваемости им может не хватить сил в самом ближайшем будущем.

Крым опередил Россию: полуостров побил коронавирусный антирекорд. В Крыму продолжают ежедневно фиксировать почти сотню новых случаев заболевания коронавирусом. По данным правительства, по темпам заражения COVID-19 в августе полуостров опередил все регионы России, Севастополь –​ на третьем месте.