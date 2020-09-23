Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.3
воздух +27
море +22

Коронавирус в Крыму

Три человека с подтвержденным COVID-19 скончались в Крыму за сутки

10:59 среда, 23 сентября 2020

Три человека с подтвержденным коронавирусом скончались в Крыму за истекшие сутки.

Об этом сказано на сайте минздрава республики.

С начала пандемии в Крыму скончались 54 человека с подтвержденным COVID-19.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 3 972 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 2 526 человек, из них 57 за последние сутки.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Симферополь стал очагом COVID-19 в Крыму. Наибольший уровень заболеваемости пневмониями и COVID-19 сохраняется в Симферополе.

В Крыму еще 83 новых случаев коронавируса. За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 83 случая коронавирусной инфекции.

Севастопольские медики бьются с COVID-19 из последних сил. Сотрудники севастопольской инфекционной больницы работают на пределе возможностей, и даже при сохранении сегодняшнего уровня заболеваемости им может не хватить сил в самом ближайшем будущем.

Крым опередил Россию: полуостров побил коронавирусный антирекорд. В Крыму продолжают ежедневно фиксировать почти сотню новых случаев заболевания коронавирусом. По данным правительства, по темпам заражения COVID-19 в августе полуостров опередил все регионы России, Севастополь –​ на третьем месте.

Коронавирус в Крыму
В реанимации главного ковидного госпиталя в Симферополе 25 тяжелых пациентов

В реанимации главного ковидного госпиталя в Симферополе 25 тяжелых пациентов

Крымские медики оценивают состояние 28 COVID-положительных пациентов как тяжелое, из них 25 человек находятся в реанимации.

Коронавирус в Крыму
В Крыму еще 83 новых случаев коронавируса

В Крыму еще 83 новых случаев коронавируса

За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 83 случая коронавирусной инфекции.

Здоровье
Испанские ученые связали тяжелое течение COVID-19 с малым весом при рождении

Испанские ученые связали тяжелое течение COVID-19 с малым весом при рождении

Тяжелое течение COVID-19 чаще встречается у тех пациентов, у которых наблюдался недостаток веса при рождении.

Коронавирус в Крыму
Севастопольские медики бьются с COVID-19 из последних сил

Севастопольские медики бьются с COVID-19 из последних сил

Сотрудники севастопольской инфекционной больницы работают на пределе возможностей, и даже при сохранении сегодняшнего уровня заболеваемости им может не хватить сил в самом ближайшем будущем.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации