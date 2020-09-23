Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму будет расследовать смерть двух ковидных больных дома ● Симферополь стал очагом COVID-19 в Крыму ● В Крыму еще 83 новых случаев коронавируса ● Севастопольские медики бьются с COVID-19 из последних сил ● Крым опередил Россию: полуостров побил коронавирусный антирекорд
Три человека с подтвержденным COVID-19 скончались в Крыму за сутки
Три человека с подтвержденным коронавирусом скончались в Крыму за истекшие сутки.
Об этом сказано на сайте минздрава республики.
С начала пандемии в Крыму скончались 54 человека с подтвержденным COVID-19.
Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 3 972 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 2 526 человек, из них 57 за последние сутки.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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