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Власть

Суд в Крыму начал рассмотрение дела о гибели на учениях двух десантников

18:39 среда, 23 сентября 2020

Крымский гарнизонный военный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении руководителя десантирования на учениях, в ходе которых погибли два военнослужащих.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Органами предварительного следствия (военнослужащий) обвиняется в том, что он в один из дней июня 2019 года ненадлежаще исполнял обязанности руководителя десантирования, что привело к гибели двух военнослужащих при проведении десантирования с борта вертолета из-за отсутствия у последних авиационных спасательных жилетов, а также неготовности к работе спасательного поста, выставленного на водоем», – говорится в сообщении.

В суде отметили, что мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ – халатность. Ему грозит максимальное наказание в виде семи лет заключения с лишением права занимать определенные должности.

Ранее сообщалось, что учения, на которых погибли десантники, проходили на полигоне Старый Крым. Двое военнослужащих-контрактников приземлились на воду, не смогли освободиться от парашютов и утонули.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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В Крыму военнослужащего будут судить за гибель двух десантников. Крымский гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении военнослужащего воздушно-десантных войск, который обвиняется в халатности при десантировании летом прошлого года, сообщила пресс-служба суда.

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