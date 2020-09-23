Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму еще 83 новых случаев коронавируса ● Севастопольские медики бьются с COVID-19 из последних сил ● Крым опередил Россию: полуостров побил коронавирусный антирекорд ● В симферопольском ковидном госпитале родился второй ребенок ● Ковидный коечный фонд в российских больницах почти полностью загружен
Симферополь стал очагом COVID-19 в Крыму
фото © meduza.io
Наибольший уровень заболеваемости пневмониями и COVID-19 сохраняется в Симферополе.
Об этом сообщила главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба.
«Город Симферополь сегодня в общей структуре заболевших за последние две недели дает нам от 50 до 80% всех случаев COVID-19. Поэтому нужно соблюдать все мероприятия», - отчиталась она.
Пеньковская добавила, что ситуация за последнюю неделю с коронавирусом в Крыму не стала стабильнее, а уровень заболеваемости сохраняется тенденцию роста. Кроме этого, в регионе начинается сезонный подъем уровня заболеваемости ОРВИ.
На сегодняшний день Крым подошел к порогу заболеваемости ОРВИ. В нашей ситуации это беспрецедентно. Обычно подъем ОРВИ в декабре, а порог – в ноябре. Ситуация с COVID-19 усугубляется», - сказала Пеньковская.
Ранее за сутки в Крыму выявили 83 случая COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в Крыму выявили 3972 случаев коронавируса.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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