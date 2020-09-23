Симферополь стал очагом COVID-19 в Крыму

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Наибольший уровень заболеваемости пневмониями и COVID-19 сохраняется в Симферополе.

Об этом сообщила главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба.

«Город Симферополь сегодня в общей структуре заболевших за последние две недели дает нам от 50 до 80% всех случаев COVID-19. Поэтому нужно соблюдать все мероприятия», - отчиталась она.

Пеньковская добавила, что ситуация за последнюю неделю с коронавирусом в Крыму не стала стабильнее, а уровень заболеваемости сохраняется тенденцию роста. Кроме этого, в регионе начинается сезонный подъем уровня заболеваемости ОРВИ.

На сегодняшний день Крым подошел к порогу заболеваемости ОРВИ. В нашей ситуации это беспрецедентно. Обычно подъем ОРВИ в декабре, а порог – в ноябре. Ситуация с COVID-19 усугубляется», - сказала Пеньковская.

Ранее за сутки в Крыму выявили 83 случая COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в Крыму выявили 3972 случаев коронавируса.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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