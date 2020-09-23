Севастопольский горхоз отметился повальным сокрытием сведений о своих доходах

14 нерядовых госслужащих департамента городского хозяйства Севастополя не отразили в предоставляемых справках сведения об имуществе, доходах, об открытых банковских счетах и об участии в учредительстве коммерческой организацией.

Это обнаружила севастопольская прокуратура во время проверки соблюдения антикоррупционного законодательства.

В связи с этим прокуратура внесла исполняющему обязанности директора департамента городского хозяйства Евгению Горлову представление об устранении нарушений законодательства, которое было рассмотрено и удовлетворено.

«14 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности», — отмечается в сообщении прокуратуры.

Напомним, ранее в утаивании информации о 5 миллионах рублей прокуратура обвинила директора севастопольского ГБУ «Экологический центр» Владимира Торчинского.

Внесенное прокуратурой представление находится на рассмотрении Севприроднадзора, и его выводы не обязательно будут совпадать с выводами прокуратуры, отметили тогда в ведомстве.

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