Власть
Севастопольский горхоз отметился повальным сокрытием сведений о своих доходах
14 нерядовых госслужащих департамента городского хозяйства Севастополя не отразили в предоставляемых справках сведения об имуществе, доходах, об открытых банковских счетах и об участии в учредительстве коммерческой организацией.
Это обнаружила севастопольская прокуратура во время проверки соблюдения антикоррупционного законодательства.
В связи с этим прокуратура внесла исполняющему обязанности директора департамента городского хозяйства Евгению Горлову представление об устранении нарушений законодательства, которое было рассмотрено и удовлетворено.
«14 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности», — отмечается в сообщении прокуратуры.
Напомним, ранее в утаивании информации о 5 миллионах рублей прокуратура обвинила директора севастопольского ГБУ «Экологический центр» Владимира Торчинского.
Внесенное прокуратурой представление находится на рассмотрении Севприроднадзора, и его выводы не обязательно будут совпадать с выводами прокуратуры, отметили тогда в ведомстве.
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