Россиянка пыталась выехать из Крыма по чужому украинскому паспорту

В Госпогранслужбе Украины сообщают, что из Крыма через админграницу с Херсонской областью не пропустили гражданку России, которая, как утверждают в ведомстве, предъявила пограничникам украинский паспорт, который ей не принадлежит.

«Так вчера, в контрольный пункт въезда-выезда «Чонгар» из оккупированного полуострова прибыла женщина. На поверку она предоставила паспорт гражданки Украины. Однако пограничники сразу установили, что документ ей не принадлежит. Военнослужащие также выяснили, что женщина на самом деле является гражданкой России, ведь при себе она имела свой настоящий документ. В Крым иностранка попала незаконно», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, паспорт гражданки Украины у женщины изъяли. За нарушение порядка въезда в Крым и выезда из него гражданке России проставлен запрет въезда на территорию Украины сроком на 3 года.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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