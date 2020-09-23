Прогноз погоды в Крыму на среду 23 сентября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 23 сентября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (Почвенная засуха сохраняется в Черноморском районе), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (в западных и восточных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс).), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 27, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер восточный 12 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 37 до 73 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 25, ночью около 18 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 69 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 22, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 65 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 26, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 71 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 24, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер северо-восточный 28 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 70 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 26, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер северо-восточный 20 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 78 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 26, ночью около 13 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 89 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 26, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер восточный 18 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 71 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 20, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 90 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 23, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер восточный 4 км/час, возможны порывы до 8 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 80 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 21 до 23 градусов тепла. По городам: в Алуште - 22, в Евпатории - 22, на мысе Казантип в Азовском море - 22, в Керчи - 22, в Николаевке - 22, в Севастополе - 22, в Судаке - 22, на Тарханкуте - 23, в Феодосии - 22, в Ялте - 22 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 23, в Египте - 29, на Кипре - 29, в Одессе - 22, в Сочи - 25, в Турции - 29, в Хорватии - 24 градусов выше нуля.

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