Пожар произошел на судне на территории Севморзавода

Пожар произошел накануне на судне, которое расположено на территории Севастопольского морского завода.

Информация об этом содержится в оперативной сводке городского Центра управления в кризисных ситуациях за предыдущие сутки.

«Приняты меры по ликвидации последствий, – указано в сегодняшнем сообщении. – Пожар на судне «Онтарио», ул. Героев Севастополя, 13, «Севастопольский морской завод» АО «ЦС «Звездочка», Нахимовский муниципальный округ».

В пресс-службе Севморзавода отказались комментировать ситуацию. «Я никакой информации вам давать не буду. На каком основании я должна вас посвящать в какие-то наши производственные мероприятия», – отреагировали там на вопрос журналиста.

Кроме этого происшествия севастопольские спасатели принимали участие в ликвидации еще трех пожаров за минувшие сутки. Это пожар на территории Терновского участкового лесничества в селе Штурмовое, Федюхины высоты, площадь составила 0,552 га и пожар на открытой территории в районе улицы Хрусталева, 40 (горела трава). Спасателям также пришлось тушить технический прицеп для реквизита цирка «Феникс» в Балаклаве.

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