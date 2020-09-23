Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.3
воздух +25
море +22

Власть

Парламент Крыма в первом чтении одобрил расширение полномочий Аксенова

15:18 среда, 23 сентября 2020
Парламент Крыма в первом чтении одобрил расширение полномочий Аксенова

фото © Аргумент

Парламент Крыма в первом чтении поддержал поправки в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», согласно которым расширяются полномочия главы Крыма Сергея Аксенова.

По словам спикера крымского парламента Владимира Константинова, принятие законопроекта направлено «на уточнение полномочий» главы Крыма.

«Предлагается отнести к полномочиям главы Республики Крым принятие нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера, а также установленных обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», – говорится в сообщении.

Сергей Аксенов пока не комментировал это решение.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Минус вице-премьер: депутаты Госсовета Крыма одобрили уход Жуковой. В среду, 23 сентября, на очередном заседании Госсовета республики депутаты согласовали освобождение от должности заместителя председателя Совета министров Юлии Жуковой.

Госдума даст возможность наказывать иностранных граждан за сепаратизм. Привлекаться с уголовной и административной ответственности за призывы к отделению части территории от России будут и иностранные граждане.

Аксенов сменил исполняющего обязанности министра промполитики Крыма. Глава Крыма Сергей Аксенов назначил нового и.о. министра промышленной политики республики.

В правительстве Крыма может появиться новый варяг с любопытной биографией. Вице-премьеру Крыма Юлии Жуковой, которую летом отправили в отставку, похоже, нашли замену.

Власть
Украинские и американские военные блокируют почти все подходы к Крыму

Украинские и американские военные блокируют почти все подходы к Крыму фото

В подтверждение правдивости своей публикации авторы демонстрируют карту, где зеленым цветом выделены контролируемые вокруг Крыма зоны.

Власть
Джевелин не полетел: военные оконфузились на учениях в присутствии Зеленского

Джевелин не полетел: военные оконфузились на учениях в присутствии Зеленского

Информацию подтвердил командующий войсками оперативного командования Север генерал-майор Валерий Залужный.

Коронавирус в Крыму
Вице-премьера Крыма Романовскую отправили лечить ковид в Москву

Вице-премьера Крыма Романовскую отправили лечить ковид в Москву

Вице-премьера Крыма Елену Романовскую, заразившуюся коронавирусом, отправили лечиться в Москву.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации