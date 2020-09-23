Парламент Крыма в первом чтении одобрил расширение полномочий Аксенова

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Парламент Крыма в первом чтении поддержал поправки в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», согласно которым расширяются полномочия главы Крыма Сергея Аксенова.

По словам спикера крымского парламента Владимира Константинова, принятие законопроекта направлено «на уточнение полномочий» главы Крыма.

«Предлагается отнести к полномочиям главы Республики Крым принятие нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера, а также установленных обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», – говорится в сообщении.

Сергей Аксенов пока не комментировал это решение.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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