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Власть

От министра просвещения России требуют запретить учебник «История Крыма»

19:49 среда, 23 сентября 2020
От министра просвещения России требуют запретить учебник «История Крыма»

фото © Крым.реалии

Активист из Крыма, экс-глава партии «Русский блок» Александр Свистунов опубликовал обращение к министру просвещения России Сергею Кравцову с требованием изъять 2-ю часть учебника «История Крыма» из всех школьных и публичных библиотек полуострова, а также России.

Данное пособие он назвал «фейковым» и «лживым».

«Вызывает недоумение и возмущение его 2-я часть, где откровенно лживо и тенденциозно описана история постсоветского периода полуострова, начиная с 1991 года и вплоть до Воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Нет до конца правдивого изложения и событий Крымской Весны. В учебном пособии имеет место возвеличивание предателей и приспособленцев и одновременно замалчивание об истинных героях крымского сопротивления», – поясняет свою позицию Свистунов.

Он также ссылается на то, что в Министерстве просвещения России ранее заявили, что «этого пособия нет в федеральном перечне, поэтому его не могут рекомендовать в качестве школьного учебника».

«Считаю, что не только не имеет смысла, а и просто преступно использовать этот фейковый учебник даже как вспомогательное пособие», – написал он в обращении к российскому министру.

Реакции руководства российского ведомства на такое обращение пока не последовало, как и руководства крымского Минобраза.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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