Мухомор станет вице-премьером Крыма

фото © 39rus.org

Очередной «варяг» заменит зампреда регионального правительства из местных — Жукову.

Светлана Маслова, которая в 2011-2012 годах со скандалами возглавляла администрацию Калининграда, будет назначена заместителем председателя правительства Крыма. Соответствующий проект постановления парламента Крыма, который согласовывает подобные кадровые решения главы Крыма, внесен Сергеем Аксеновым, узнали «Примечания». Аксеновым также внесен проект постановления об освобождении от должности вице-премьера Жуковой, об отставке которой он публично объявил в конце июля.

Светлана Маслова (в замужестве — Мухомор) руководила администрацией Калининграда в 2011 и 2012 годах. Уволиться она была вынуждена после того, как достоянием общественности стала история о «блатном» зачислении сына чиновницы в Балтийский федеральный университет имени Канта.

«Наследник Светланы Мухомор обнаружился в списках абитуриентов, зачисленных на бюджетную форму обучения в главное высшее учебное заведение Калининградской области... Правда, на ЕГЭ по необходимым для поступления предметам он набрал всего 153 балла (из них 36 — по математике), а минимальный проходной балл на выбранную специальность (менеджмент — прим.) составлял 220. Когда разразился скандал, в вузе пояснили, что Мухомор-младший был зачислен в рамках целевого набора по договору с окружным советом депутатов Калининграда, — писало издание «Новый день». — Матери новоявленного студента пришлось уйти в отставку, но через несколько месяцев она вновь объявилась в городской администрации в роли первого заместителя мэра».

Администрацию Калининграда Маслова, муж которой возглавлял муниципальное предприятие «КалининградГорТранс», покинула только в 2019 году. Она стала вице-президентом компании «Автотор Холдинг», куда были пристроены многие отставные управленцы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Даже Константинов призвал соблюдать масочный режим. Усиленный контроль за соблюдением масочного режима на предприятиях и госучреждениях поможет избежать нового режима самоизоляции в Крыму.

Минус вице-премьер: депутаты Госсовета Крыма одобрили уход Жуковой. В среду, 23 сентября, на очередном заседании Госсовета республики депутаты согласовали освобождение от должности заместителя председателя Совета министров Юлии Жуковой.

Госдума даст возможность наказывать иностранных граждан за сепаратизм. Привлекаться с уголовной и административной ответственности за призывы к отделению части территории от России будут и иностранные граждане.

Аксенов сменил исполняющего обязанности министра промполитики Крыма. Глава Крыма Сергей Аксенов назначил нового и.о. министра промышленной политики республики.