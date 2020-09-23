Минус вице-премьер: депутаты Госсовета Крыма одобрили уход Жуковой

В среду, 23 сентября, на очередном заседании Госсовета республики депутаты согласовали освобождение от должности заместителя председателя Совета министров Юлии Жуковой.

Как сообщил глава Госсовета Крыма, Жукова самостоятельно подала заявление об увольнении.

«В Госсовет поступило предложение от главы республики Аксенова Сергея Валерьевича согласовать освобождение от должности заместителя председателя Совмина Юлии Михайловной Жуковой на основании поданного заявления», - заявил Владимир Константинов.

Жукова находилась на посту вице-премьера год и четыре месяца. До этого она занимала должность начальника Инспекции по жилищному надзору РК и главного государственного жилищного инспектора региона, на которую ее назначили в июне 2018 года.

Профессиональную деятельность начала в 2003 году с должности преподавателя в Крымском колледже экономики и управления. Также работала в юридическом отделе Управления пенсионного фонда Украины в Железнодорожном районе Симферополя.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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