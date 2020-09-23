Лестницу на дикий севастопольский пляж заблокировали и разблокировали повторно

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Одни неизвестные снова закрыли доступ к дикому пляжу у фиолентовского «Автобата» в Севастополе, а другие — снова его разблокировали.

Такая информация поступила от жителей.

Напомним: железная дверь на лестнице, обустроенной жителями ближайших к пляжу садовых товариществ (а точнее — гостевых домов), была срезана три недели назад в присутствии прокуратуры и департамента городского хозяйства как незаконно преграждающая доступ к морю. Ключ от двери стоил в этом году 1,5 тысячи рублей, утверждали севастопольцы.

Устроители лестницы настаивали, что вложенные средства позволяют им перекрыть вход для тех, кто в финансировании проекта не участвовал.

Замки на лестнице срезаются не первый год и не первый раз. Сомнения в том, что это надолго, были и нынче. Как выяснилось, не зря.

«Не получится <посмотреть на ранее недоступный пляж> — заварили нижнюю дверь, но рядом, в 100 метрах есть другой пляж, довольно живописный», — написала в соцсети яростная защитница лестницы.

Аргумент, что забота о чистоте пляжа не может быть основанием для его незаконной «прихватизации», дама принять отказалась.

«Согласна, что все должны жить по закону. По одному закону все, но вот власть имущие на этот закон откровенно „чихают». Вы сами писали в посте выше про дачи экс-министра, командующего, школу водолазов и „Аквамарин», с ними кто-нибудь борется, есть успехи? А вот связаться с безобидным СНТ гораздо проще, да еще преподнести это как торжество демократии накануне выборов губернатора», — не закончила мысль защитница «безобидных» СНТ.

Отметим, что «безобидного» председателя дачного кооператива «Море» Савушкина — идеолога и куратора лестницы — севастопольская журналистка обвинила в том, что во время демонтажа двери он намеренно напал на нее, схватил за волосы, толкнул и повредил телефон.

В одном из следующих своих комментариев поборница порядка и платного входа сообщила другую новость — лестница снова открыта.

«А дверь все-таки „разварили» обратно. Веселые у нас люди», — написала она.

В тексте использованы материалы: Форпост

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Крымчане не хотят делиться водой с Севастополем. Крымчане опасаются отдавать Севастополю лишнюю воду из Коккозки. «Река — наша», — просто объясняют жители окрестных сел.

Эксперт считает, что экономить воду в Крыму надо было уже три года назад. Разрабатывать водную стратегию Крыма и систему экономии воды нужно было еще с 2016 года, поскольку это был последний полноводный год климатического цикла.

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