Происшествия
Крымские следователи в 2020 году раскрыли 13 убийств прошлых лет
фото © Новости Крыма
Сотрудники Следственного комитета раскрыли в этом году 13 убийств, совершенных в Крыму в прошлые годы.
Об этом сказано на сайте СК по итогам поездки председателя ведомства Александра Бастрыкина в Дагестан.
«В 2020 году в СКФО во взаимодействии с органами дознания раскрыто 423 таких преступления, что на 43% больше показателя прошлого года, а в ЮФО – 385, что больше на 12%. Значительное число убийств, совершенных в прошлые годы, расследовано в Ставропольском крае и Республике Крым (по 13), Краснодарском крае (12), в Республике Дагестан (9)», – говорится в сообщении.
Всего в Южном федеральном округе за восемь месяцев 2020 года зарегистрировано 147 697 преступлений, что на 0,7% меньше, чем в прошлом году.
Кроме того, на 8% сократилось число убийств, а также на 4% – фактов причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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