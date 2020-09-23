Общество
Какой сегодня праздник 23 сентября
фото © pixabay.com
Сегодня, 23 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День осеннего равноденствия (Fall Equinox)
Фото consciousreminder.com
Равноденствие – это астрономическое явление, при котором продолжительность дня и ночи на всей Земле уравнивается. В году насчитывается два равноденствия – весеннее, которое ежегодно наступает в марте, и осеннее – соответственно, наступает в сентябре.
Следует отметить, что мнение о том, что это эта дата является устоявшейся ошибочное: «солнечный переход» происходит каждый раз в разное время, но всегда – с 20-23 сентября.
День рождения поисковой системы Яндекс
Официально поисковая система Yandex.Ru была представлена публике на выставке Softool в Москве 23 сентября 1997 года. Именно эта дата и является днем рождения этого поисковика.
Событие отмечают все поклонники поисковой системы. Традиционно в этот день специальная группа в компании изменяет логотип на своей главной странице, придумывает новые поздравительные мероприятия (видеоролики, заметки), посвященные дате празднования, а поклонники благодарят Yandex за ответы на поставленные вопросы и выкладывают в социальных сетях посты с поздравлениями.
Петр и Павел Рябинники
Народный праздник «Петр и Павел Рябинники» отмечается 23 сентября (по старому стилю - 10 сентября). Верующие православной церкви в этот день почитают память Святителей Петра и Павла, епископов Никейских. Другие названия праздника: «Петр-Павел осенний», «Рябинники», «Именины рябины». 23 сентября на Руси было принято срывать ягоды рябины и кистями вешать под крышу. Часть рябины оставляли на дереве дроздам-рябинникам и другой птице.
Также сегодня, 23 сентября, отмечают такие праздники:
- День памяти преподобного Павла Печерского, Послушливого
- День информационных подразделений МВД России
- Всемирный день моря
- День рождения жевательной резинки
- День чайных драконов
- Международный день жестовых языков (International Day of Sign Languages)
- Международный день борьбы с незавершением детьми средней школы
- День мороженого в Бразилии
- День собак в политике (National Dogs in Politics Day) в США
- День синдрома беспокойных ног (Restless Legs Awareness Day) в США
- День учителя в Брунее
- День зеленого кофе (Giornata del Caffe Verde) в Италии
- День гастрономии во Франции
- День профилактики падений (Falls Prevention Awareness Day) в США
- День контроля температуры (National Temperature Control Day) в США
Сегодня именины празднуют: Петр, Павел, Апеллий, Климент, Андрей, Касьян, Каллиник, Лукий, Иоасаф, Минодора, Митродора, Нимфодора, Пульхерия.
Что происходило 23 сентября в прошлые годы
1595 - правительство Испании приняло решение не истреблять индейское население Америки, а крестить его, разделив колонии на миссии.
1839 - основание храма Христа Спасителя в Москве.
1848 - производство первой жевательной резинки, «жвачки» американцем Джоном Куртисом.
1894 - образование первого французского профсоюзаВсеобщая конфедерация труда.
1913 - первый перелет через Средиземное море, осуществил француз Ролан Гаррос.
1930 - получение патента на явление фотовспышки Иоганном Остермайером.
1980 - спуск на воду самой большой в мире атомной подводной лодки «Акула» («Тайфун»).
1991 - провозглашение Арменией независимости.
1992 - в США на полигоне в штате Невады прогремел последний ядерный взрыв.
1999 - обнаружение в Китае флейты возрастом 9000 лет.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 23 сентября. Какие праздники будут завтра?
Ранее Новости Крыма сообщали:
Какой сегодня праздник 22 сентября. Сегодня, 22 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Какой сегодня праздник 21 сентября. Сегодня, 21 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Коммунисты провели митинг в Севастополе и потребовали отставки губернатора. Севастопольские коммунисты на митинге заявили о необходимости проведения в городе честных выборов.
Какой сегодня праздник 20 сентября. Сегодня, 20 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
ФСБ утверждает, что задержала в Крыму двух подозреваемых в экстремизме
Управление ФСБ России по Крыму утверждает, что задержало двух мужчин, одного из которых подозревают «в дестабилизации ситуации», а другого «в публичном оправдании и пропаганде терроризма и экстремизма». Об этом сообщают крымские и российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Севастопольские медики бьются с COVID-19 из последних сил
Сотрудники севастопольской инфекционной больницы работают на пределе возможностей, и даже при сохранении сегодняшнего уровня заболеваемости им может не хватить сил в самом ближайшем будущем.
Крымчане не хотят делиться водой с Севастополем
Крымчане опасаются отдавать Севастополю лишнюю воду из Коккозки. «Река — наша», — просто объясняют жители окрестных сел.
В Крыму за сутки от COVID скончались сразу четверо
В республике количество умерших от коронавируса достигло 51. Об этом сообщается в сводке Минздрава РК.
13 часов назад
В Крыму еще 81 новых случаев коронавируса
14 часов назад
Поклонская хочет казнить Турчинова видео
15 часов назад
Ковидный коечный фонд в российских больницах почти полностью загружен
Коечный фонд, выделенный в России под больных коронавирусом, заполнен более чем на 81%.