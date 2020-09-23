Какой сегодня праздник 23 сентября

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Сегодня, 23 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День осеннего равноденствия (Fall Equinox)

Фото consciousreminder.com

Равноденствие – это астрономическое явление, при котором продолжительность дня и ночи на всей Земле уравнивается. В году насчитывается два равноденствия – весеннее, которое ежегодно наступает в марте, и осеннее – соответственно, наступает в сентябре.

Следует отметить, что мнение о том, что это эта дата является устоявшейся ошибочное: «солнечный переход» происходит каждый раз в разное время, но всегда – с 20-23 сентября.

День рождения поисковой системы Яндекс

Официально поисковая система Yandex.Ru была представлена публике на выставке Softool в Москве 23 сентября 1997 года. Именно эта дата и является днем рождения этого поисковика.

Событие отмечают все поклонники поисковой системы. Традиционно в этот день специальная группа в компании изменяет логотип на своей главной странице, придумывает новые поздравительные мероприятия (видеоролики, заметки), посвященные дате празднования, а поклонники благодарят Yandex за ответы на поставленные вопросы и выкладывают в социальных сетях посты с поздравлениями.

Петр и Павел Рябинники

Народный праздник «Петр и Павел Рябинники» отмечается 23 сентября (по старому стилю - 10 сентября). Верующие православной церкви в этот день почитают память Святителей Петра и Павла, епископов Никейских. Другие названия праздника: «Петр-Павел осенний», «Рябинники», «Именины рябины». 23 сентября на Руси было принято срывать ягоды рябины и кистями вешать под крышу. Часть рябины оставляли на дереве дроздам-рябинникам и другой птице.

Также сегодня, 23 сентября, отмечают такие праздники:

- День памяти преподобного Павла Печерского, Послушливого

- День информационных подразделений МВД России

- Всемирный день моря

- День рождения жевательной резинки

- День чайных драконов

- Международный день жестовых языков (International Day of Sign Languages)

- Международный день борьбы с незавершением детьми средней школы

- День мороженого в Бразилии

- День собак в политике (National Dogs in Politics Day) в США

- День синдрома беспокойных ног (Restless Legs Awareness Day) в США

- День учителя в Брунее

- День зеленого кофе (Giornata del Caffe Verde) в Италии

- День гастрономии во Франции

- День профилактики падений (Falls Prevention Awareness Day) в США

- День контроля температуры (National Temperature Control Day) в США

Сегодня именины празднуют: Петр, Павел, Апеллий, Климент, Андрей, Касьян, Каллиник, Лукий, Иоасаф, Минодора, Митродора, Нимфодора, Пульхерия.

Что происходило 23 сентября в прошлые годы

1595 - правительство Испании приняло решение не истреблять индейское население Америки, а крестить его, разделив колонии на миссии.

1839 - основание храма Христа Спасителя в Москве.

1848 - производство первой жевательной резинки, «жвачки» американцем Джоном Куртисом.

1894 - образование первого французского профсоюзаВсеобщая конфедерация труда.

1913 - первый перелет через Средиземное море, осуществил француз Ролан Гаррос.

1930 - получение патента на явление фотовспышки Иоганном Остермайером.

1980 - спуск на воду самой большой в мире атомной подводной лодки «Акула» («Тайфун»).

1991 - провозглашение Арменией независимости.

1992 - в США на полигоне в штате Невады прогремел последний ядерный взрыв.

1999 - обнаружение в Китае флейты возрастом 9000 лет.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 23 сентября. Какие праздники будут завтра?

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