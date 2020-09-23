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Власть

Из-за погибшего священника: в «Херсонесе Таврическом» усилен контроль безопасности

Администрация музея-заповедника «Херсонес Таврический» усилила внимание за соблюдением правил техники безопасности.

Это связано с недавней гибелью на территории музея известного московского священника, а также многочисленными другими опасными инцидентами, сообщила пресс-служба заповедника.

«Мы призываем вас, дорогие посетители музея-заповедника, проявлять благоразумие и соблюдать элементарные правила безопасности. Попытка спуститься к морю с высокого обрыва по узкой и крутой тропинке, исследование древних стен путем хождения и ползания по ним могут привести к трагедии. Справедливость данного утверждения подтверждает печальная статистика. Недавно на территории музея произошла трагедия: 16 сентября в западной части Херсонеса Александр Шумский, клирик храма святителя Николая Мирликийского в Хамовниках (Москва), во время спуска упал со скалы вместе с внуком. Он погиб на месте, семилетний ребенок выжил, но на данный момент находится в реанимации в тяжелом состоянии», – отметили в пресс-службе.

В администрации музея привели примеры и других несчастных случаев на территории «Херсонеса Таврического». «В этом году, помимо описанной трагедии, имели место и другие опасные инциденты. Сравнительно недавно мужчина, не справившись с водной стихией, сломал ногу. На предыдущей неделе пожилая женщина чуть не утонула из-за сильного течения. К счастью, рядом оказались специалисты музея и фонда «Моя история», которые оперативно оказали помощь, – рассказали в пресс-службе. – Уважаемые посетители, просим обратить внимание, что купание на прибрежной части Херсонеса запрещено не только на законодательном уровне, но и с точки зрения безопасности».

В администрации заповедника уточнили, что на территории музея отсутствуют оборудованные пляжные зоны. Вдоль береговой линии «Херсонеса Таврического» установлены предупредительные таблички, информирующие посетителей о запрете купания, на входной группе – баннер, содержащий статистические данные о несчастных случаях.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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