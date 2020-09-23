Испанские ученые связали тяжелое течение COVID-19 с малым весом при рождении

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Тяжелое течение COVID-19 чаще встречается у тех пациентов, у которых наблюдался недостаток веса при рождении.

Об этом свидетельствуют данные исследований университета Барселоны.

Для первоначального исследования ученые использовали данные 397 пациентов университетской больницы, а потом проверили свои наблюдения с помощью широкого интернет-опроса среди жителей Испании.

На основании собранной информации они сделали вывод, что вес при рождении ниже 2,5 кг можно назвать независимым фактором риска развития тяжелого течения COVID-19. Это связано с тем, что низкий вес человека при рождении часто означает недоношенность, которая, в свою очередь, напрямую связана с незрелостью легких.

Такую возможность подтвердили и российские эксперты.

«Низкий вес при рождении в целом является тревожным признаком. Это может быть следствием разных причин: и недостаточного питания матери, и отсутствия нормального медицинского ухода, и различных патологий беременности. Нередко малый вес ребенка при рождении является признаком недоношенности. Приводить все это может к наличию серьезных проблем со здоровьем, в том числе с дыхательной системой», — отметил заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

По его словам, преодолеть этот отягощающий фактор возможно, если такие люди будут вырабатывать сознательное отношение к собственному здоровью и не подвергать себя рискам, ослабляющим иммунитет, таким как курение и злоупотребление алкогольными напитками.

В этой связи заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов посоветовал врачам и самим пациентам в случае наличия информации о недоношенности при рождении внимательнее относиться к своему здоровью и быть настороже в случае любого серьезного заболевания вообще и COVID-19 в частности.

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