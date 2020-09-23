Графский замок в Крыму получит новую жизнь

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Усадьбе Монжене в Симферопольском районе, которая пришла в упадок в 80-е годы прошлого столетия вернут прежний вид.

Этим займется группа профессиональных архитекторов, пишет «КП-Крым».

Замок находится в плачевном состоянии, и потребуется серьезная реконструкция, чтобы вернуть зданию былое великолепие. По сути сейчас памятник представляет собой руины. По словам главы администрации Добровского сельского поселения Олега Литвиненко, уже ведутся работы по определению территории вокруг замка с перспективой ее расширения.

Архитекторы трудятся над проектом уже пять лет. Во время создания эскизов специалисты решили воссоздать первоначальный облик замка.

«Все будет сделано по тем технологиям, которые использовали мастера в то время», — заверил архитектор Шукри Халилов.

Один из инвесторов проекта является дальним родственником владельцев Монжене. В дальнейшем он может распоряжаться замком на свое усмотрение.

Помощь в реализации этого проекта оказывают и власти республики.

«Мы ведем переговоры с Министерством культуры РФ в части включения в программы, где могут быть выделены средства на проектирование», — сообщил замначальника департамента государственной охраны Минкультуры Александр Жаворонков.

В тексте использованы материалы: КП-Крым

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