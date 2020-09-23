Общество
Графский замок в Крыму получит новую жизнь
фото © Википедия
Усадьбе Монжене в Симферопольском районе, которая пришла в упадок в 80-е годы прошлого столетия вернут прежний вид.
Этим займется группа профессиональных архитекторов, пишет «КП-Крым».
Замок находится в плачевном состоянии, и потребуется серьезная реконструкция, чтобы вернуть зданию былое великолепие. По сути сейчас памятник представляет собой руины. По словам главы администрации Добровского сельского поселения Олега Литвиненко, уже ведутся работы по определению территории вокруг замка с перспективой ее расширения.
Архитекторы трудятся над проектом уже пять лет. Во время создания эскизов специалисты решили воссоздать первоначальный облик замка.
«Все будет сделано по тем технологиям, которые использовали мастера в то время», — заверил архитектор Шукри Халилов.
Один из инвесторов проекта является дальним родственником владельцев Монжене. В дальнейшем он может распоряжаться замком на свое усмотрение.
Помощь в реализации этого проекта оказывают и власти республики.
«Мы ведем переговоры с Министерством культуры РФ в части включения в программы, где могут быть выделены средства на проектирование», — сообщил замначальника департамента государственной охраны Минкультуры Александр Жаворонков.
В тексте использованы материалы: КП-Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Спецкомиссия определит развитие жемчужины Севастополя. Планом развития Байдарской долины – жемчужины Севастополя – займется специальная комиссия.
Севастополец нашел затонувший парусник. Затонувшее парусное судно обнаружил в Керченском проливе магистрант программы СевГУ «Морская археология» Сергей Родионов.
Строители обустраивают туристический маршрут в пещере у трассы «Таврида». Строители обустраивают туристический маршрут в пещере около поселка Зуя, найденной при строительстве трассы «Таврида». Об этом сообщила пресс-служба Крымского федерального университета.
В крымских горах обнаружен уникальный медальон и осколок сосуда. Учебная практика археологов Крымского федерального университета этим летом была сокращена на полмесяца из-за карантина.
Украинские и американские военные блокируют почти все подходы к Крыму фото
В подтверждение правдивости своей публикации авторы демонстрируют карту, где зеленым цветом выделены контролируемые вокруг Крыма зоны.
Джевелин не полетел: военные оконфузились на учениях в присутствии Зеленского
Информацию подтвердил командующий войсками оперативного командования Север генерал-майор Валерий Залужный.
Вице-премьера Крыма Романовскую отправили лечить ковид в Москву
Вице-премьера Крыма Елену Романовскую, заразившуюся коронавирусом, отправили лечиться в Москву.
Синоптики обещают холодный и дождливый октябрь в Крыму
Последняя неделя сентября в республике будет необычайно теплой и сухой, но в октябре туристов и крымчан ждут похолодание и дожди.
20 сентября
Симферополь стал очагом COVID-19 в Крыму
6 часов назад
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости