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Власть

Госдума даст возможность наказывать иностранных граждан за сепаратизм

06:11 среда, 23 сентября 2020
Госдума даст возможность наказывать иностранных граждан за сепаратизм

фото © Новости Крыма

Привлекаться с уголовной и административной ответственности за призывы к отделению части территории от России будут и иностранные граждане.

Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»).

«Уголовному наказанию будут подвержены и граждане других государств, которые призывают часть территории забрать себе. Привет нашим коллегам из Прибалтики, из Украины, которые позволяют себе подобные вещи», — заявил Ионин.

Он отметил, что принимаемые Госдумой поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях не уникальны и соответствуют мировой практике.

«Закон не уникален, во многих странах уже используются подобные меры борьбы за территориальную целостность», — отметил депутат.

В качестве примера он привел Китай, Польшу, Индию, Испанию и ряд других государств.

«Мы встаем в этот же ряд, показываем всему миру, что мы защищаем свою территориальную целостность», — подчеркнул Ионин.

Он также вспомнил «парад суверенитетов начала 90-х годов, который имел печальные последствия и в перспективе мог привести к ликвидации станы как таковой».

«К сожалению, видим, что у некоторых есть фантомные боли, и они продолжают поднимать вопросы сепаратизма. Мы слышали год назад неожиданно поднявшуюся волну Курил и взаимоотношений с Японией, мы видели попытки проведения митингов в Сибири, вопросы по Карелии, вопросы по Калининграду периодически поднимаются не только из-за рубежа, но и, к сожалению, соотечественниками. Ну, и вопрос «чей Крым», — рассуждает Ионин.

Это явление имеет подпитку из-за рубежа, щедро финансируются гранты в надежде раскачать ситуацию и поменять границу, заключил он.

Госдума в первом чтении обсудит законопроект о наказании за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности. Поправки вносятся в развитие новых положений Конституции.

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