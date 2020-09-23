Гидроэколог перечислила способы избавиться от дефицита воды в Крыму

фото © Новости Крыма

Крым продолжает испытывать острый дефицит пресной воды. По мнению заведующей кафедрой геоэкологии Таврической академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Татьяны Бобра, только целый комплекс мер позволит Крыму стратегически решить проблему водообеспеченности.

Она также отметила, что в ближайшее время жителям полуострова остается рассчитывать лишь на осенние дожди и зимние осадки.

По мнению эксперта, искусственное вызывание осадков не даст стратегического эффекта в решении водной проблемы. Она пояснила, что данный метод подходит для получения осадков в определенный сезон и отдельный промежуток времени, но не решит проблему значительного дефицита воды, не наполнит водохранилища.

Она предложила использовать на полуострове опыт Израиля – установить станции опреснения морской воды. «Крыму не уйти от установки опреснителей. Такую воду можно и нужно использовать, а также ее можно запасать в специальных подземных хранилищах. Конечно, пить опресненную воду не очень приятно», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Гидроэколог считает необходимым менять подход к водопользованию на полуострове. В частности она предлагает перейти на не водозатратную систему землепользования, ввести оборотное водоснабжение на промышленных предприятиях, использовать очищенные сточные и опресненные воды. «Только целый комплекс мер позволит Крыму стратегически решить проблему водообеспеченности», – считает она.

Напомним, до воссоединения Крыма с Россией, которое состоялось в 2014 году, полуостров получал воду по Северо-Крымскому каналу из Днепра, за счет чего потребности Крыма в пресной воде для орошения сельхозугодий и для работы ряда предприятий были покрыты на 85%. В 2017 году власти Херсонской области Украины возвели дамбу, которая полностью перекрыла поставку воды на полуостров.

Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ, которые сильно обмелели из-за нехватки осадков. В итоге в Крыму дефицит воды стал наблюдаться и в населенных пунктах. Так, в Симферополе с августа введен режим на подачу питьевой воды.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе нашли место приюту для бездомных животных. Приют для 1000 бездомных животных планируют расположить в районе Федюхиных высот в Севастополе, сообщает НТС.

Власти рассказали какие районы Симферополя сложнее всего обеспечить водой. За прошедший месяц суточное потребление Симферополем воды сократилось со 160 тысяч кубометров в сутки до 120 и гарантированно будет понижаться и дальше.

Крымчане не хотят делиться водой с Севастополем. Крымчане опасаются отдавать Севастополю лишнюю воду из Коккозки. «Река — наша», — просто объясняют жители окрестных сел.

Эксперт считает, что экономить воду в Крыму надо было уже три года назад. Разрабатывать водную стратегию Крыма и систему экономии воды нужно было еще с 2016 года, поскольку это был последний полноводный год климатического цикла.