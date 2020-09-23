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Эвелина Бледанс поспорила о принадлежности Крыма, разместив знойные фото
фото © Instagram
Известная российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс, как и многие другие знаменитости, в условиях пандемии коронавирусной инфекции свой отдых решила провести на родине.
И если многие звезды в этом году решили отправиться в Сочи, то артистка вошла в число тех, кто предпочел вершинам Кавказского хребта горы Крыма.
На своей страничке в социальной сети Instagram Эвелина Бледанс опубликовала целую серию фотографий и коротких видео с отдыха, посвятив полуострову небольшое стихотворение и отметив, что получила массу положительных эмоций в Крыму. Вот только кто-то из пользователей решил, что посещение актрисой Крымского полуострова нарушает украинские законы, а потому счел для себя важным сообщить об этом автору поста.
«Незаконное посещение оккупированной территории украинского Крыма. Вносим тебя в базу «Мироворец«», — написал комментатор.
К слову, в разное время в списки на сайте вносились даже имена тех российских знаменитостей, кто высказывался против присоединения Крыма, однако позднее посещал полуостров, минуя при этом украинские границы.
Впрочем, артистка с украинскими и литовскими корнями не растерялась и быстро нашла, что ответить недоброжелателю, встав на защиту своей родины.
«Я уже давно там, свою Родину посещать — счастье. Крым мой», — подчеркнула знаменитость.
Эвелина Бледанс - телеведущая, талантливая артистка и просто красивая женщина - регулярно будоражит публику, размещая в соцсетях яркие посты.
- В Крыму и скалы страстно губы целуют, и море нежно тело ласкает. В Крыму такое с тобой происходит, что сердце с душою, как чайка порхают, - интригующее сообщение на своих страничках в соцсети артистка подкрепила сексуальными фото.
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