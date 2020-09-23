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Джевелин не полетел: военные оконфузились на учениях в присутствии Зеленского

14:30 среда, 23 сентября 2020
Джевелин не полетел: военные оконфузились на учениях в присутствии Зеленского

фото © Qha.com.ua

Информацию подтвердил командующий войсками оперативного командования Север генерал-майор Валерий Залужный.

Переносной противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin не сработал во время военных учений в Николаевской области. Об этом в среду, 23 сентября, сообщило информагентство Укринформ.

Информацию подтвердил командующий войсками оперативного командования Север генерал-майор Валерий Залужный.

«Джевелин не сработал, ракета не вылетела. Возможно, это ошибка оператора, может что-то другое, надо разбираться, сейчас точно сказать не могу», - сказал он.

В Украине FGM-148 Javelin применялся впервые. Стрельбы проходят в рамках стратегических командно-штабных учений Объединенные усилия-2020.

Отметим, что Юлия Мендель, спикер президента Владимира Зеленского сообщила в комментарии изданию УНН, что во время поездки в Николаевскую область президент будет наблюдать за учениями на полигоне Широкий лан, где будет применен противотанковый ракетный комплекс Javelin.

«Подтверждаю. Президент Украины сегодня принимает участие в учениях Объединенные усилия-2020. Это первые учения, которые проводят полностью по стандартам НАТО в Украине после получения статуса партнера НАТО с расширенными возможностями», - сказала она.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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