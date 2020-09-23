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Джевелин не полетел: военные оконфузились на учениях в присутствии Зеленского
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Информацию подтвердил командующий войсками оперативного командования Север генерал-майор Валерий Залужный.
Переносной противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin не сработал во время военных учений в Николаевской области. Об этом в среду, 23 сентября, сообщило информагентство Укринформ.
Информацию подтвердил командующий войсками оперативного командования Север генерал-майор Валерий Залужный.
«Джевелин не сработал, ракета не вылетела. Возможно, это ошибка оператора, может что-то другое, надо разбираться, сейчас точно сказать не могу», - сказал он.
В Украине FGM-148 Javelin применялся впервые. Стрельбы проходят в рамках стратегических командно-штабных учений Объединенные усилия-2020.
Отметим, что Юлия Мендель, спикер президента Владимира Зеленского сообщила в комментарии изданию УНН, что во время поездки в Николаевскую область президент будет наблюдать за учениями на полигоне Широкий лан, где будет применен противотанковый ракетный комплекс Javelin.
«Подтверждаю. Президент Украины сегодня принимает участие в учениях Объединенные усилия-2020. Это первые учения, которые проводят полностью по стандартам НАТО в Украине после получения статуса партнера НАТО с расширенными возможностями», - сказала она.
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Джевелин не полетел: военные оконфузились на учениях в присутствии Зеленского
Информацию подтвердил командующий войсками оперативного командования Север генерал-майор Валерий Залужный.
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