Два земельных участка у Карадагского заповедника обросли судебными исками

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым обратилось в Феодосийский городской суд с гражданским иском об истребовании двух земельных участков площадью более 3,8 тыс кв. м в пгт. Щебетовка у границы Карадагского природного заповедника.

Как сообщили в пресс-службе министерства, ответчиком по делу является частное лицо, к которому они перешли после нескольких сделок купли-продажи.

«Изначально спорные земельные участки были предоставлены на основании решений Щебетовского сельского совета от 3 ноября 2005 года, которыми утверждены техническая документация по землеустройству по составлению документов, удостоверяющих право собственности на земельные участки для гражданки Шафрановской А. А., – сообщили в пресс-службе. – Вследствие ряда сделок конечным приобретателем стал Абибулаев Н.Ф.».

В минимущества Крыма уточнили, что по их ходатайству на спорные земельные участки наложен арест до разрешения дела по существу.

Однако по информации директора Карадагской научной станции им. Т.И . Вяземского – природного заповедника РАН Вячеслава Литвина, «собственник» участков уже успел провести там некоторые работы ранее. «Он пригнал туда бульдозер, сравнял всю территорию и залил бетоном забор, выкопал яму под фундамент. Но это все он успел сделать, пока были разбирательства. Там и общественность Коктебеля поднялась, и мы. Там очень много исков», – рассказал Литвин.

Как пояснил директор заповедника, спорные участки располагаются рядом со знаменитым родником «Лягушка» и фактически входят в охранную зону заповедника, которая давно находится в процессе юридического оформления. «У нас есть границы заповедника – 2 тыс гектар и есть проектируемая с 2012 года охранная зона – 506 гектар вокруг всего заповедника. Но в 2014 году все остановилось. Сейчас мы ее опять оформляем, – пояснил Литвин. – Она на кадастре не стоит, но есть решение сессии о формировании проектируемой охранной зоны еще 2012-2013 года, поэтому с 2014 года Госстройнадзор не выдавал никому разрешения на строительство».

По словам Литвина, неразбериха с участками произошла из-за ошибки бывшей службы Госстройнадзора, которая выдала разрешение на строительство, не сверившись с планом ПЗЗ (правила землепользования и застройки) Феодосийского муниципалитета, где указана условная охранная зона заповедника.

Согласно данным по делу на сайте Феодосийского городского суда, помимо минимущества РК, судебные споры за эти участки с гражданином Абибулаевым Н.Ф. ведут еще несколько местных общественников и депутатов, а также правопреемник Госстройнадзора – министерство жилищной политики и государственного строительного надзора РК.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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