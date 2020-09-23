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Даже Константинов призвал соблюдать масочный режим
фото © Новости Крыма
Усиленный контроль за соблюдением масочного режима на предприятиях и госучреждениях поможет избежать нового режима самоизоляции в Крыму.
Об этом на заседании оперштаба по вопросу предупреждения распространения COVID-19 сообщил Председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
– Хочу еще раз обратиться ко всем руководителям предприятий, государственных и муниципальных служб с просьбой, с требованием: возврат к масочному режиму это то немногое, что мы можем сделать и эффективно решить проблему. Главная проблема – уйти от той изоляции, в которой мы находились. Потому что второй изоляции экономика Крыма может не выдержать, — заявил Владимир Константинов.
Поэтому, по словам Константинова, ответственность каждого заключается в необходимости соблюдать меры масочного режима.
— Наверное, это не удобно, но это то, к чему мы начинаем привыкать и то, что нас обезопасит и не даст дальнейшему распространению. Ситуация находится под контролем, но контроль уже на пределе. Это видно невооруженным глазом, — добавил Владимир Константинов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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