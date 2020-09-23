Число погибших от COVID-19 в Севастополе увеличилось до 25 человек

В больницах Севастополя за сутки были зафиксированы еще две смерти от коронавируса.

Таким образом ,число погибших от опасной инфекции увеличилось до 25 человек с начала пандемии.

«Умерли два человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией: 72-летняя женщина и 76-летний мужчина. В обоих случаях течение болезни было осложнено двусторонней пневмонией», - сообщили журналистам в пресс-службе правительства города.

Как сообщалось ранее, за сутки в городе было зафиксировано 20 новых случаев COVID-19. С начала года количество заболевших увеличилось до 865 человек.

Из них 558 уже выздоровели и выписаны из больниц, 234 человека на данный момент проходят лечение в стационарах.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму будет расследовать смерть двух ковидных больных дома. Глава РК Сергей Аксенов инициировал служебное расследование из-за смерти двух человек, которых не госпитализировали медики.

Симферополь стал очагом COVID-19 в Крыму. Наибольший уровень заболеваемости пневмониями и COVID-19 сохраняется в Симферополе.

В Крыму еще 83 новых случаев коронавируса. За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 83 случая коронавирусной инфекции.

Севастопольские медики бьются с COVID-19 из последних сил. Сотрудники севастопольской инфекционной больницы работают на пределе возможностей, и даже при сохранении сегодняшнего уровня заболеваемости им может не хватить сил в самом ближайшем будущем.