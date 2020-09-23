Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Три человека с подтвержденным COVID-19 скончались в Крыму за сутки ● В Крыму будет расследовать смерть двух ковидных больных дома ● Симферополь стал очагом COVID-19 в Крыму ● В Крыму еще 83 новых случаев коронавируса ● Севастопольские медики бьются с COVID-19 из последних сил
Число погибших от COVID-19 в Севастополе увеличилось до 25 человек
В больницах Севастополя за сутки были зафиксированы еще две смерти от коронавируса.
Таким образом ,число погибших от опасной инфекции увеличилось до 25 человек с начала пандемии.
«Умерли два человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией: 72-летняя женщина и 76-летний мужчина. В обоих случаях течение болезни было осложнено двусторонней пневмонией», - сообщили журналистам в пресс-службе правительства города.
Как сообщалось ранее, за сутки в городе было зафиксировано 20 новых случаев COVID-19. С начала года количество заболевших увеличилось до 865 человек.
Из них 558 уже выздоровели и выписаны из больниц, 234 человека на данный момент проходят лечение в стационарах.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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