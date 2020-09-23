Власть
Бомбардировщики B-52H ВВС США атаковали ПВО Крыма
фото © iz.ru
Прибывшие в воздушное пространство Украины бомбардировщики B-52H Stratofortress ВВС США отработали удары по российским военным объектам в Крыму.
Несколько стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52H Stratofortress были замечены в воздушном пространстве Украины недалеко от Одессы. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».
Как выяснилось, американские военные корабли в сопровождении украинских истребителей Су-27 и МиГ-29 имитировали применение оружия против российских целей на Крымском полуострове.
В то же время конвертопланы ВВС США CV-22 Osprey и заправщик KC-130 отработали дозаправку в воздухе над Одесской областью Украины в рамках учений United Efforts - 2020, проводившихся в этой стране.
Стоит добавить, что над Черным морем также отрабатывали задания самолеты электронной разведки RC-135W Rivet Joint (ВВС США и Великобритании) и RC-135U Combat Sent, P-8A Poseidon и британский разведывательный самолет Sentinel R.1, чешский самолет-шпион и по одному заправщику из Турции и США.
Напомним, у границ РФ активизировались авиация и флот стран НАТО, чтобы выявить слабости российской обороны.
Ранее, главком ВКС Суровикин рассказал, что 4 сентября три американских стратегических бомбардировщика В-52Н приближались к границе России на 30 километров.
По мнению военных экспертов, подобным образом НАТО отрабатывало удары крылатыми ракетами по объектам на территории Южного военного округа.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Украинские и американские военные блокируют почти все подходы к Крыму. В подтверждение правдивости своей публикации авторы демонстрируют карту, где зеленым цветом выделены контролируемые вокруг Крыма зоны.
Джевелин не полетел: военные оконфузились на учениях в присутствии Зеленского. Информацию подтвердил командующий войсками оперативного командования Север генерал-майор Валерий Залужный.
Великобритания начала глушить радары российских С-400 в Крыму. Британские военные самолеты ставят помехи российским средствам ПВО.
В Крыму военнослужащего будут судить за гибель двух десантников. Крымский гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении военнослужащего воздушно-десантных войск, который обвиняется в халатности при десантировании летом прошлого года, сообщила пресс-служба суда.
Бомбардировщики B-52H ВВС США атаковали ПВО Крыма
Прибывшие в воздушное пространство Украины бомбардировщики B-52H Stratofortress ВВС США отработали удары по российским военным объектам в Крыму.
Эвелина Бледанс поспорила о принадлежности Крыма, разместив знойные фото фото
Известная российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс, как и многие другие знаменитости, в условиях пандемии коронавирусной инфекции свой отдых решила провести на родине.
В Крыму задержали мужчину, который украл в Петербурге золото
Сотрудники уголовного розыска задержали в Крыму жителя Санкт-Петербурга, который летом этого года украл из ломбарда в городе золото на сумму 7 млн рублей.
Симферополь стал очагом COVID-19 в Крыму
Наибольший уровень заболеваемости пневмониями и COVID-19 сохраняется в Симферополе.
12 часов назад
В Крыму еще 83 новых случаев коронавируса
13 часов назад
Власти Крыма объяснили отказ от опреснения воды
В ближайшее время не стоит всерьез рассматривать возможность установки опреснительного завода в Крыму, так как в России нет компаний, которые могли бы построить предприятие необходимой мощности.