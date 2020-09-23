Бомбардировщики B-52H ВВС США атаковали ПВО Крыма

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Прибывшие в воздушное пространство Украины бомбардировщики B-52H Stratofortress ВВС США отработали удары по российским военным объектам в Крыму.

Несколько стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52H Stratofortress были замечены в воздушном пространстве Украины недалеко от Одессы. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

Как выяснилось, американские военные корабли в сопровождении украинских истребителей Су-27 и МиГ-29 имитировали применение оружия против российских целей на Крымском полуострове.

В то же время конвертопланы ВВС США CV-22 Osprey и заправщик KC-130 отработали дозаправку в воздухе над Одесской областью Украины в рамках учений United Efforts - 2020, проводившихся в этой стране.

Стоит добавить, что над Черным морем также отрабатывали задания самолеты электронной разведки RC-135W Rivet Joint (ВВС США и Великобритании) и RC-135U Combat Sent, P-8A Poseidon и британский разведывательный самолет Sentinel R.1, чешский самолет-шпион и по одному заправщику из Турции и США.

Напомним, у границ РФ активизировались авиация и флот стран НАТО, чтобы выявить слабости российской обороны.

Ранее, главком ВКС Суровикин рассказал, что 4 сентября три американских стратегических бомбардировщика В-52Н приближались к границе России на 30 километров.

По мнению военных экспертов, подобным образом НАТО отрабатывало удары крылатыми ракетами по объектам на территории Южного военного округа.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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