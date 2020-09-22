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Власть

Замглавы администрации Ялты стал чиновник из Беларуси

11:18 вторник, 22 сентября 2020
Ялта

Новым заместителем главы администрации Ялты стал Михаил Гаврилович Загорцев.

В Администрации города он будет курировать деятельность территориальных органов, сферу ДЖКХ и общественный транспорт. Михаил Гаврилович имеет большой опыт работы в данных направлениях.

Родом Михаил Загорцев из Белоруссии. В 1980 году окончил Белорусский технологический институт имени С.М. Кирова, а в 2008 году — Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности Государственное управление национальной экономикой.

Трудовой путь начал в 1974 году. Работал учеником токаря, инженером-технологом, мастером лесозаготовок Гомельского леспромхоза, инструктором промышленно-транспортного отдела.

С 1989 по 1992 годы был исполняющим обязанности заместителя председателя Новобелицкого райисполкома г. Гомеля, заместителем председателя исполнительного комитета районного совета народных депутатов г. Гомеля.

В начале 90-х был заместителем генерального директора по внешнеэкономическим связям, директором по материально — техническому обеспечению  ОАО «Гомельдрев».С 1999 по 2003 годы работал в Представительстве газовой компании Итера на руководящих должностях.

С 2003 по 2005 годы – председатель правления ОО «ВК «Славянка» Развивающая школа высокого спортивного мастерства Минск».

С 2005 по 2010 — глава администрации Ленинского района.

С 2010 по 2020 – председатель Бобруйского городского совета депутатов и после — председатель Смолевичского районного исполнительного комитета.

Неоднократно за плодотворный добросовестный труд, значительный вклад в развитие социально-экономических вопросов был отмечен наградами  (2006 — грамота Минского областного исполнительного комитета; 2016, 2019 — юбилейная медаль  «110 лет профсоюзному движению Беларусь», «115 лет профсоюзному движению Беларусь»).

Состоит в браке, имеет двух сыновей.

Представляя нового заместителя, глава администрации города Ялта Иван Имгрунт выразил уверенность, что опыт работы Михаила Загорцева позволит ему успешно справиться со всеми поставленными перед ним задачами.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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