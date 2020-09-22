Власть
Замглавы администрации Ялты стал чиновник из Беларуси
Новым заместителем главы администрации Ялты стал Михаил Гаврилович Загорцев.
В Администрации города он будет курировать деятельность территориальных органов, сферу ДЖКХ и общественный транспорт. Михаил Гаврилович имеет большой опыт работы в данных направлениях.
Родом Михаил Загорцев из Белоруссии. В 1980 году окончил Белорусский технологический институт имени С.М. Кирова, а в 2008 году — Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности Государственное управление национальной экономикой.
Трудовой путь начал в 1974 году. Работал учеником токаря, инженером-технологом, мастером лесозаготовок Гомельского леспромхоза, инструктором промышленно-транспортного отдела.
С 1989 по 1992 годы был исполняющим обязанности заместителя председателя Новобелицкого райисполкома г. Гомеля, заместителем председателя исполнительного комитета районного совета народных депутатов г. Гомеля.
В начале 90-х был заместителем генерального директора по внешнеэкономическим связям, директором по материально — техническому обеспечению ОАО «Гомельдрев».С 1999 по 2003 годы работал в Представительстве газовой компании Итера на руководящих должностях.
С 2003 по 2005 годы – председатель правления ОО «ВК «Славянка» Развивающая школа высокого спортивного мастерства Минск».
С 2005 по 2010 — глава администрации Ленинского района.
С 2010 по 2020 – председатель Бобруйского городского совета депутатов и после — председатель Смолевичского районного исполнительного комитета.
Неоднократно за плодотворный добросовестный труд, значительный вклад в развитие социально-экономических вопросов был отмечен наградами (2006 — грамота Минского областного исполнительного комитета; 2016, 2019 — юбилейная медаль «110 лет профсоюзному движению Беларусь», «115 лет профсоюзному движению Беларусь»).
Состоит в браке, имеет двух сыновей.
Представляя нового заместителя, глава администрации города Ялта Иван Имгрунт выразил уверенность, что опыт работы Михаила Загорцева позволит ему успешно справиться со всеми поставленными перед ним задачами.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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