Власть
За три дня в Крыму поймали свыше 100 пьяных водителей
С 18 по 20 сентября 2020 года сотрудники Госавтоинспекции Республики Крым провели оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием «Нетрезвый водитель».
При проведении мероприятий инспекторы ДПС использовали метод массовой проверки, суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за минимальный промежуток времени проверить максимальное количество водителей, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру.
Сотрудники Госавтоинспекции в заранее определенных местах останавливали автомобили в специальных коридорах, обозначенных сигнальными конусами. При этом автоинспекторы по визуальным признакам, оценивали состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения незамедлительно разрешали продолжить движение. При наличии достаточных оснований полагать, что водитель находился в нетрезвом состоянии, осуществлялись предусмотренные процессуальные действия.
В ходе отработки на территории Крыма выявлено 116 водителей управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения или отказавшихся от медицинского освидетельствования, из них 3 водителя задержаны за управление транспортным средством с признаками опьянения повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность согласно ст. 264.1 УК РФ.
Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Действия водителей, повторно севших за руль в состоянии опьянения, подлежат уголовной ответственности, максимальная санкция за данное нарушение — лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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