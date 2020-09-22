Власти Крыма просят санатории «с пониманием» отнестись к ночному отключению воды в Алуште

фото © Крым.реалии

Глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк напомнил об ограничениях по подаче воды в Алуште с 23 сентября и попросил местные санатории и жителей отнестись к таким мерам «с пониманием».

«Прошу также жителей Алушты и представителей санаторно-курортного комплекса региона с пониманием отнестись к вводимым с 23 сентября ограничениям подачи воды в ночное время. Это необходимо для того, чтобы в полном объеме обеспечить городской округ Алушта в период дефицита воды», – написал он в Фейсбуке.

Гоцанюк заверил, что будет обеспечен подвоз питьевой воды и установлены накопительные баки на тех улицах, «где в этом будет острая необходимость». Он также пообещал, что вскоре восстановят водоснабжение домов в Партените.

«Отдельно прорабатывается вопрос по проблеме с водоснабжением домов по улице Фрунзенское шоссе в Партените. Дома находятся на балансе санатория «Айвазовское». Понимание с руководством санатория есть, водоснабжение домов будет восстановлено в кратчайшие сроки», – добавил чиновник.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов приказал избавить Крым от грязной воды в кранах. Вода в кранах у крымчан, которая и так течет тонкой струйкой, должна быть хотя бы чистой, а все жалобы на качество воды должны устраняться в кратчайшие сроки.

Симферопольцы пожаловались на грязную воду в баках. Жители домов на улице Лизы Чайкиной в крымской столице пожаловались на грязную воду в емкостях, установленных в городе на время ограничения водоснабжения.

В многоквартирных домах в Симферополе вода не поступает выше пятого этажа. На сегодня в крымской столице 45 проблемных многоквартирных домов, в которых вода не поступает выше пятого этажа.

Севастопольцы жалуются на качество асфальта. Новый асфальт на площади Ушакова в Севастополе не выдержал летнего сезона.