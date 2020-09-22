Водный кризис
Развитие сюжета: В Севастополе снизился уровень воды в реке Бельбек ● Аксенов приказал избавить Крым от грязной воды в кранах ● Эколог рассказал об опасности искусственных осадков в Крыму ● Симферопольцы пожаловались на грязную воду в баках ● В многоквартирных домах в Симферополе вода не поступает выше пятого этажа
Власти Крыма просят санатории «с пониманием» отнестись к ночному отключению воды в Алуште
фото © Крым.реалии
Глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк напомнил об ограничениях по подаче воды в Алуште с 23 сентября и попросил местные санатории и жителей отнестись к таким мерам «с пониманием».
«Прошу также жителей Алушты и представителей санаторно-курортного комплекса региона с пониманием отнестись к вводимым с 23 сентября ограничениям подачи воды в ночное время. Это необходимо для того, чтобы в полном объеме обеспечить городской округ Алушта в период дефицита воды», – написал он в Фейсбуке.
Гоцанюк заверил, что будет обеспечен подвоз питьевой воды и установлены накопительные баки на тех улицах, «где в этом будет острая необходимость». Он также пообещал, что вскоре восстановят водоснабжение домов в Партените.
«Отдельно прорабатывается вопрос по проблеме с водоснабжением домов по улице Фрунзенское шоссе в Партените. Дома находятся на балансе санатория «Айвазовское». Понимание с руководством санатория есть, водоснабжение домов будет восстановлено в кратчайшие сроки», – добавил чиновник.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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