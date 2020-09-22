В симферопольском ковидном госпитале родился второй ребенок

В симферопольском клиническом родильном доме №2, который в настоящее время перепрофилирован в госпиталь для больных коронавирусом, родился второй за текущий месяц малыш.

Об этом сообщается на странице роддома в социальной сети «ВКонтакте».

— На свет появился богатырь весом 3.430 г. и ростом 53 см. В данный момент и мама и малыш чувствуют себя хорошо, — говорится в сообщении.

Симферопольский клинический роддом №2 был перепрофилирован в ковидный госпиталь 7 августа. В начале сентября здесь родился первый ребенок, у матери которого был подтвержден бессимптомный коронавирус. Врачи принимали роды в средствах индивидуальной защиты и респираторах.

— Мы очень скучаем и надеемся на скорое возвращение родильного дома к обычному режиму работы, — отмечается на странице медучреждения в соцсети.

Ранее роддом №2 закрывался под ковидный госпиталь в мае, но уже в июне возобновил свою работу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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