Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Ковидный коечный фонд в российских больницах почти полностью загружен ● В Севастополе будут раздавать медицинские маски ● Феодосийский медицинский центр приобрел многоразовые защитные костюмы для сотрудников ● Один умер, 27 заболели: сводка по заражениям в Севастополе за сутки ● В Крыму за сутки от COVID скончались сразу четверо
В симферопольском ковидном госпитале родился второй ребенок
В симферопольском клиническом родильном доме №2, который в настоящее время перепрофилирован в госпиталь для больных коронавирусом, родился второй за текущий месяц малыш.
Об этом сообщается на странице роддома в социальной сети «ВКонтакте».
— На свет появился богатырь весом 3.430 г. и ростом 53 см. В данный момент и мама и малыш чувствуют себя хорошо, — говорится в сообщении.
Симферопольский клинический роддом №2 был перепрофилирован в ковидный госпиталь 7 августа. В начале сентября здесь родился первый ребенок, у матери которого был подтвержден бессимптомный коронавирус. Врачи принимали роды в средствах индивидуальной защиты и респираторах.
— Мы очень скучаем и надеемся на скорое возвращение родильного дома к обычному режиму работы, — отмечается на странице медучреждения в соцсети.
Ранее роддом №2 закрывался под ковидный госпиталь в мае, но уже в июне возобновил свою работу.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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