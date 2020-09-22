В Симферополе установят круглосуточное видеонаблюдение у всех емкостей для воды

Круглосуточное видеонаблюдение будет установлено около всех резервных емкостей для воды в жилых микрорайонах Симферополя.

Камеры уже оборудованы у баков на четырех улицах, сообщил начальник управления административных органов администрации Симферополя Сергей Роик.

«Провайдеры взяли на себя обязательства на безвозмездной основе установить круглосуточное видеонаблюдение. Данные мероприятия позволят нам оперативно реагировать и препятствовать порче имущества. В случае, если будет выявлено нарушение целостности емкости либо будут замечены действия в отношении ее порчи, данные с камер будут передаваться в правоохранительные органы. Все нарушители будут привлечены к ответственности», – цитирует Роика пресс-служба горадминистрации.

Он уточнил, что камеры уже установлены на улицах Самокиша, Бородина, Лизы Чайкиной и Ростовской. Установка средств видеонаблюдения около всех остальных резервуаров планируется в ближайшее время.

По состоянию на конец прошлой недели только семь провайдеров дали согласие на установку камер видеонаблюдения у резервных баков с водой.

Власти города в начале сентября заявили о намерении оборудовать камерами видеонаблюдения установленные в жилом секторе пластиковые емкости для воды.

Ранее сообщалось, что неизвестные испортили шесть емкостей – пять прорубили топором и одну прокололи. Кроме того, власти завершили установку емкостей возле школ и детских садов, а также в жилом секторе.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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