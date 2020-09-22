В Севастополе вновь произошло ДТП при участии машины скорой помощи

На проспекте Гагарина в Севастополе автомобиль скорой помощи попал в аварию.

Как сообщают очевидцы, медики выехали на встречную полосу, где столкнулись с легковым автомобилем.

Предварительных данных о пострадавших пока что нет. На месте происшествия до сих пор работают сотрудники ДПС, а также прибыла еще одна машина скорой помощи. Из-за ДТП на проспекте Гагарина образовалась огромная пробка.

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