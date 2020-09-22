Водный кризис
Развитие сюжета: Аксенов приказал избавить Крым от грязной воды в кранах ● Эколог рассказал об опасности искусственных осадков в Крыму ● Симферопольцы пожаловались на грязную воду в баках ● В многоквартирных домах в Симферополе вода не поступает выше пятого этажа ● Становится только хуже: 29 населенных пунктов в Крыму остались без воды
В Севастополе снизился уровень воды в реке Бельбек
фото © Крым.реалии
Уровень воды в реке Бельбек, протекающей по территории Крыма и Севастополя, значительно снизился.
Об этом сообщает корреспондент, побывавший в окрестностях села Верхнесадовое в Севастополе.
По словам местных жителей, с которыми побеседовал корреспондент, уровень воды в Бельбеке лишь немного повысился после прошедшего в начале сентября дождя.
«Может сантиметров на десять повысился, но сейчас уже снова спадает», – рассказал житель Верхнесадового, представившийся Александром Николаевичем. Фамилию мужчина не называл в целях безопасности. Другая местная жительница обратила внимание, что в районе моста река сейчас в несколько раз уже, чем обычно и ее легко можно перейти вброд по камням, а вода мутная и имеет зеленоватый оттенок.
Ранее сотрудники Севприродназора обнаружили несколько водозаборных сооружений на реке Бельбек, с помощью которых, как утверждают в ведомстве, выкачивалась вода для полива. По информации ведомства, одно из сооружений находилось в районе строительства моста возле села Пироговка.
Еще один водозабор находился на границе Севастополя и Бахчисарая: по трубопроводу вода из реки поступала на земельный участок, где находились теплицы.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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