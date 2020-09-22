В Севастополе снизился уровень воды в реке Бельбек

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Уровень воды в реке Бельбек, протекающей по территории Крыма и Севастополя, значительно снизился.

Об этом сообщает корреспондент, побывавший в окрестностях села Верхнесадовое в Севастополе.

По словам местных жителей, с которыми побеседовал корреспондент, уровень воды в Бельбеке лишь немного повысился после прошедшего в начале сентября дождя.

«Может сантиметров на десять повысился, но сейчас уже снова спадает», – рассказал житель Верхнесадового, представившийся Александром Николаевичем. Фамилию мужчина не называл в целях безопасности. Другая местная жительница обратила внимание, что в районе моста река сейчас в несколько раз уже, чем обычно и ее легко можно перейти вброд по камням, а вода мутная и имеет зеленоватый оттенок.

Ранее сотрудники Севприродназора обнаружили несколько водозаборных сооружений на реке Бельбек, с помощью которых, как утверждают в ведомстве, выкачивалась вода для полива. По информации ведомства, одно из сооружений находилось в районе строительства моста возле села Пироговка.

Еще один водозабор находился на границе Севастополя и Бахчисарая: по трубопроводу вода из реки поступала на земельный участок, где находились теплицы.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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