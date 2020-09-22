Происшествия
В Севастополе мужчина поджег машину товарища
Севастопольские полицейские задержали подозреваемого в умышленном поджоге автомобиля своего знакомого, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Севастополю.
Началось все с вечернего конфликта двух выпивавших знакомых. Молодой человек 23 лет и его 37-летний знакомый, видимо, не на шутку разругались, потому что напоследок старший из них пригрозил товарищу поджечь его автомобиль — и удалился.
Молодой человек, видимо, не придал значения этим словам и не особенно переживал за припаркованный во дворе дома «БМВ». Однако той же ночью в его квартиру позвонил сосед, сказавший, что иномарка полыхает под его домом.
«Прибывшие на место происшествия спасатели МЧС потушили пожар, а сотрудники полиции ОМВД России по Гагаринскому району оперативно задержали подозреваемого в поджоге. Им оказался 37-летний приятель потерпевшего, ранее судимый за грабеж», — отмечается в сообщении правоохранителей.
Полицейские выяснили, что после ссоры мужчина взял дома бутылку с горючей жидкостью, облил переднюю часть автомобиля своего знакомого, поджог и скрылся. Сейчас мужчине угрожает до 5 лет тюрьмы.
В тексте использованы материалы: Форпост
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