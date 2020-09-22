Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.4
воздух +21
море +22

Происшествия

В Севастополе мужчина поджег машину товарища

Севастопольские полицейские задержали подозреваемого в умышленном поджоге автомобиля своего знакомого, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Севастополю.

Началось все с вечернего конфликта двух выпивавших знакомых. Молодой человек 23 лет и его 37-летний знакомый, видимо, не на шутку разругались, потому что напоследок старший из них пригрозил товарищу поджечь его автомобиль — и удалился.

Молодой человек, видимо, не придал значения этим словам и не особенно переживал за припаркованный во дворе дома «БМВ». Однако той же ночью в его квартиру позвонил сосед, сказавший, что иномарка полыхает под его домом.

«Прибывшие на место происшествия спасатели МЧС потушили пожар, а сотрудники полиции ОМВД России по Гагаринскому району оперативно задержали подозреваемого в поджоге. Им оказался 37-летний приятель потерпевшего, ранее судимый за грабеж», — отмечается в сообщении правоохранителей.

Полицейские выяснили, что после ссоры мужчина взял дома бутылку с горючей жидкостью, облил переднюю часть автомобиля своего знакомого, поджог и скрылся. Сейчас мужчине угрожает до 5 лет тюрьмы.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму двое грабителей напали на пожилого мужчину на прогулке в парке. В Симферополе нашли и заключили под стражу двух грабителей, которые открыто похитили у 60-летнего мужчины мобильный телефон, часы и деньги прямо в городском парке.

В Севастополе женщина может лишиться квартиры из-за поездки в Донецк. Надолго оставляя квартиру без присмотра, можно стать жертвой мошенников и потерять жилье. Как такое возможно, рассказала немолодая жительница Севастополя Лариса Ивановна В.

Керчанин убил своего брата из-за детской обиды. Керченский городской суд приговорил местного жителя к шести годам колонии строгого режима за умышленное избиение родного брата, который впоследствии скончался.

В Балаклаве мужчина ударил ножом своего собутыльника из-за музыки. В Балаклаве дружественные посиделки со спиртным закончились поножовщиной, сообщает пресс-служба МВД по Севастополю.

Коронавирус в Крыму
В Крыму еще 81 новых случаев коронавируса

В Крыму еще 81 новых случаев коронавируса

За 21 сентября на территории Республики Крым зарегистрирован 81 случай коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
Поклонская хочет казнить Турчинова

Поклонская хочет казнить Турчинова видео

Депутат Госдумы России и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что предала бы казни бывшего секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.

Курортный сезон
Двукратная олимпийская чемпионка раскритиковала отдых в Крыму

Двукратная олимпийская чемпионка раскритиковала отдых в Крыму

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина раскритиковала отдых на курортах Крыма.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации