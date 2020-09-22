Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Феодосийский медицинский центр приобрел многоразовые защитные костюмы для сотрудников ● Один умер, 27 заболели: сводка по заражениям в Севастополе за сутки ● В Крыму за сутки от COVID скончались сразу четверо ● В Крыму еще 81 новых случаев коронавируса ● Роспотребнадзор не видит причин для введения новых ограничений по COVID-19
В Севастополе будут раздавать медицинские маски
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Только так можно «приобщить» к ним горожан, говорят власти.
Пассажирам общественного транспорта Севастополя будут раздавать медицинские маски. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве региона сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
«Приобщить людей к пользе ношения масок <можно> только с помощью их раздачи на входе, потому что по-другому это невозможно у нас будет реализовать», – отметил Михаил Развожаев.
Чтобы рассчитать необходимое количество средств индивидуальной защиты, департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры предстоит изучить пассажиропоток Севастополя. Соответствующее поручение было дано главе департамента Сергею Румянцеву.
Каким образом планируется осуществлять раздачу масок – пока неизвестно. Вероятнее всего, для этих целей будут привлечены волонтеры. Продлиться подобные мероприятия должны, как минимум, неделю.
Напомним, ранее в Севастополе анонсировали возвращение обязательного масочного режима при посещении закрытых помещений и в общественном транспорте.
В тексте использованы материалы: Форпост
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