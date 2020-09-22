В Севастополе будут раздавать медицинские маски

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Только так можно «приобщить» к ним горожан, говорят власти.

Пассажирам общественного транспорта Севастополя будут раздавать медицинские маски. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве региона сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«Приобщить людей к пользе ношения масок <можно> только с помощью их раздачи на входе, потому что по-другому это невозможно у нас будет реализовать», – отметил Михаил Развожаев.

Чтобы рассчитать необходимое количество средств индивидуальной защиты, департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры предстоит изучить пассажиропоток Севастополя. Соответствующее поручение было дано главе департамента Сергею Румянцеву.

Каким образом планируется осуществлять раздачу масок – пока неизвестно. Вероятнее всего, для этих целей будут привлечены волонтеры. Продлиться подобные мероприятия должны, как минимум, неделю.

Напомним, ранее в Севастополе анонсировали возвращение обязательного масочного режима при посещении закрытых помещений и в общественном транспорте.

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