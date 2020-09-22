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Коронавирус в Крыму

В Крыму за сутки от COVID скончались сразу четверо

11:36 вторник, 22 сентября 2020
В Крыму за сутки от COVID скончались сразу четверо

фото © pixabay.com

В республике количество умерших от коронавируса достигло 51. Об этом сообщается в сводке Минздрава РК.

«Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 1319 человек, выписано с выздоровлением – 2469, умерших – 51, - отметили в министерстве.

Под наблюдением медиков на сегодня находятся почти 2,5 тыс. человек, из которых 537 изолированы дома, 98 помещены в обсерваторы, а оставшиеся находятся в стационарах.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что за минувшие сутки в Крыму выявили еще 81 случай заражения инфекцией.

Один больной приехал в Крым из Белоруссии, еще девять человек отправились на лечение после контакта с другими больными COVID. Кроме того, девять человек не подозревали, что являются носителями вируса и были обнаружены во время скрининга среди здорового населения, а 62 больных сами обратились за медицинской помощью.

Таким образом с начала пандемии зарегистрировали 3889 больных.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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