Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму еще 81 новых случаев коронавируса ● Роспотребнадзор не видит причин для введения новых ограничений по COVID-19 ● В Севастополе продлили режим повышенной готовности ● Медикам Севастополя вкололи вакцины от коронавируса ● В Севастополе за неделю в два раза выросло количество случаев COVID-19
В Крыму за сутки от COVID скончались сразу четверо
фото © pixabay.com
В республике количество умерших от коронавируса достигло 51. Об этом сообщается в сводке Минздрава РК.
«Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 1319 человек, выписано с выздоровлением – 2469, умерших – 51, - отметили в министерстве.
Под наблюдением медиков на сегодня находятся почти 2,5 тыс. человек, из которых 537 изолированы дома, 98 помещены в обсерваторы, а оставшиеся находятся в стационарах.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что за минувшие сутки в Крыму выявили еще 81 случай заражения инфекцией.
Один больной приехал в Крым из Белоруссии, еще девять человек отправились на лечение после контакта с другими больными COVID. Кроме того, девять человек не подозревали, что являются носителями вируса и были обнаружены во время скрининга среди здорового населения, а 62 больных сами обратились за медицинской помощью.
Таким образом с начала пандемии зарегистрировали 3889 больных.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ученые обнаружили способность ультрафиолета убивать коронавирус. Японские ученые доказали, что воздействие ультрафиолета на зараженную поверхность убивает коронавирусы.
Роспотребнадзор не видит причин для введения новых ограничений по COVID-19. Глава Роспотребнадзора Анна Попова не видит причин для введения новых ограничений по COVID-19 в стране.
В Севастополе продлили режим повышенной готовности. Режим повышенной готовности в Севастополе продляется еще на месяц – до 31 октября. Указ об этом, подписанный врио губернатора Михаилом Развожаевым, опубликован на официальном сайте правительства города.
Медикам Севастополя вкололи вакцины от коронавируса. Медицинским работникам Севастополя сделали прививки от коронавируса.
В правительстве Крыма может появиться новый варяг с любопытной биографией
Вице-премьеру Крыма Юлии Жуковой, которую летом отправили в отставку, похоже, нашли замену.
Один умер, 27 заболели: сводка по заражениям в Севастополе за сутки
В Севастополе за прошедшие сутки выявили 27 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
В Крыму за сутки от COVID скончались сразу четверо
В республике количество умерших от коронавируса достигло 51. Об этом сообщается в сводке Минздрава РК.
В «Артеке» - вспышка заражений коронавирусом
В «Артеке» трое сотрудников заразились коронавирусом. Об этом сообщается на официальной странице международного детского центра в соцсети «ВКонтакте».
18 сентября
В Алуште введут графики подачи воды
19 сентября
Масштабный рейд ГИБДД пройдет в Крыму
20 сентября
Назван способ определить рак легких по состоянию пальцев
Свидетельствовать о развитии рака легких может состояние пальцев и ногтей, предупредили специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).