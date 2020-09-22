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Власть

В Крыму судебного пристава ждет суд за 39 случаев служебного подлога

13:05 вторник, 22 сентября 2020

Бывшего судебного пристава будут судить за превышение служебных полномочий.

Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Крыму и Севастополю.

«Судебный пристав-исполнитель по Раздольненскому району на протяжении всего 2018 года для создания видимости продуктивной деятельности вносил в служебные документы ложные сведения о проделанной работе. На основании актов он выносил постановления об окончании исполнительных производств и о возврате исполнительных документов взыскателю», - отметили в ведомстве.

В документах он указывал, что установить должников, их доходы и имущество для описи и ареста невозможно. В ходе следствия установлено 39 эпизодов служебного подлога.

На данный момент расследование завершено и уголовное дело направлено в суд.

Как ранее сообщалось, судебный пристав в Крыму купил Mercedes за 6 миллионов рублей. Эта сумма значительно меньше той, что получила его семья в совокупности за 3 года. С бывшего пристава взыскали эти деньги в доход государства.

Еще один случай с сотрудниками УФССП произошел в Керчи. Там три коллеги требовали взятку в размере 100 тысяч рублей, чтобы «закрыть глаза» на нарушения одного из предприятий.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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