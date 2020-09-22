Власть
В Крыму судебного пристава ждет суд за 39 случаев служебного подлога
Бывшего судебного пристава будут судить за превышение служебных полномочий.
Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Крыму и Севастополю.
«Судебный пристав-исполнитель по Раздольненскому району на протяжении всего 2018 года для создания видимости продуктивной деятельности вносил в служебные документы ложные сведения о проделанной работе. На основании актов он выносил постановления об окончании исполнительных производств и о возврате исполнительных документов взыскателю», - отметили в ведомстве.
В документах он указывал, что установить должников, их доходы и имущество для описи и ареста невозможно. В ходе следствия установлено 39 эпизодов служебного подлога.
На данный момент расследование завершено и уголовное дело направлено в суд.
Как ранее сообщалось, судебный пристав в Крыму купил Mercedes за 6 миллионов рублей. Эта сумма значительно меньше той, что получила его семья в совокупности за 3 года. С бывшего пристава взыскали эти деньги в доход государства.
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В тексте использованы материалы: РИА Крым
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