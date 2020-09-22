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Происшествия

В Крыму спасли тонущих каякеров с собакой

08:20 вторник, 22 сентября 2020

Женщина с ребенком перевернулись на каяке от сильного ветра.

С пострадавшими вместе в воде оказалась собака.

Туристы из Томска вместе с собакой отправились на морскую прогулку на каяке. На значительном расстоянии от берега в районе Аю-Дага сильным порывом ветра опрокинуло плавсредство.

Экипаж ялтинского патрульного катера подразделения вневедомственной охраны поднял пострадавших на борт.

Правоохранители эвакуировали отдыхающих на берег.

Как сообщает пресс-служба ведомства, помощь медиков гражданам не потребовалась. Собака в происшествии не пострадала.

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