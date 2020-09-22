Происшествия
В Крыму спасли тонущих каякеров с собакой
Женщина с ребенком перевернулись на каяке от сильного ветра.
С пострадавшими вместе в воде оказалась собака.
Туристы из Томска вместе с собакой отправились на морскую прогулку на каяке. На значительном расстоянии от берега в районе Аю-Дага сильным порывом ветра опрокинуло плавсредство.
Экипаж ялтинского патрульного катера подразделения вневедомственной охраны поднял пострадавших на борт.
Правоохранители эвакуировали отдыхающих на берег.
Как сообщает пресс-служба ведомства, помощь медиков гражданам не потребовалась. Собака в происшествии не пострадала.
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