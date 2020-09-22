Происшествия
В Крыму отдыхающий из России выстрелил в лицо оппоненту во время потасовки
Приезжий из Ульяновска выстрелил в лицо из пневматического оружия местному жителю в баре в Симферополе.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Как выяснилось в ходе расследования, 27-летний пьяный турист поссорился с одним из посетителей заведения. Злоумышленник достал пневматический пистолет и выстрелил мужчине в лицо.
На него завели уголовное дело за хулиганство с применением оружия. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Также против него возбуждено еще одно уголовное дело – за умышленное причинение легкого вреда здоровью. За это ему грозит до двух лет лишения свободы.
Сейчас молодой человек находится под домашним арестом.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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