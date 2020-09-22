В Крыму могут посадить пенсионерку за регистрирацию в своей квартире 11 узбеков

В Симферополе участковый выявил факт фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Установлено, что 60-летняя жительница города Симферополя незаконно зарегистрировала по месту своего проживания 11 граждан Узбекистана, заведомо зная, что проживать в квартире они не будут.

В отношении пенсионерки отделом дознания ОП № 2 «Киевский» УМВД России по г.Симферополю возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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