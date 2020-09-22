Происшествия
В Крыму ликвидировали крупное возгорание камыша
Вчера в 21:48 на оперативный пульт пожарной охраны поступило сообщение о загорании камыша в районе с. Отважное Кировского района.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.
К месту происшествия немедленно был направлен дежурный караул ПЧ 107 с. Журавки ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» в составе 2-х человек и 1 единицы техники, а также сотрудники ГУ МЧС России по РК.
— В течение полутора часов возгорание было успешно локализовано и ликвидировано. Площадь огня составила 1 Га. Пострадавших нет. Причины установят эксперты, — рассказали в ведомстве.
По информации МЧС, возгорания сухой растительности могут распространяться на очень большие площади и принести непоправимый вред: «При благоприятных условиях: ветре, жаркой погоде, огонь молниеносно распространяется на большие площади и может перекинуться на лесные насаждения, объекты инфраструктуры, или жилые строения. Сейчас, в условиях особого противопожарного режима необходимо быть предельно внимательными и осторожными и прежде всего не допускать целенаправленных палов сухой растительности».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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