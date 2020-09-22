В Крыму еще 81 новых случаев коронавируса

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За 21 сентября на территории Республики Крым зарегистрирован 81 случай коронавирусной инфекции.

62 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 9 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9 – при скрининге здорового населения, 1 случай завозной из Белоруссии.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 3889 случаев новой коронавирусной инфекции. 96 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 3011 случаев выявлено при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 658 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1824 человека.

Выздоровевших за весь период – 2469 человек.

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