Спорт
В Байдарской долине велосипедисты устроят многодневную гонку
В окрестностях Севастополя с 24 по 27 сентября пройдет традиционная велогонка «Крымская осень».
В связи с этим будет ограничено движение по дорогам Байдарской долины.
В четверг, 24 сентября, с 17.00 до 18.30 ограничение будет действовать на участке дороги Гончарное – Ялта и на участке дороги Голубинка – Передовое – Широкое.
В пятницу и субботу, 25-26 сентября, с 11.00 до 17.00 будут закрыты для транспорта следующие участки дорог: Гончарное – Ялта; Голубинка – Передовое – Широкое; Родниковое – Передовое; Орлиное – Родниковое – Колхозное.
В воскресенье, 27 сентября, на этих участках ограничение движения будет действовать с 10.00 до 15.00.
В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан
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