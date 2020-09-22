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Спорт

В Байдарской долине велосипедисты устроят многодневную гонку

В окрестностях Севастополя с 24 по 27 сентября пройдет традиционная велогонка «Крымская осень».

В связи с этим будет ограничено движение по дорогам Байдарской долины.

В четверг, 24 сентября, с 17.00 до 18.30 ограничение будет действовать на участке дороги Гончарное – Ялта и на участке дороги Голубинка – Передовое – Широкое.

В пятницу и субботу, 25-26 сентября, с 11.00 до 17.00 будут закрыты для транспорта следующие участки дорог: Гончарное – Ялта; Голубинка – Передовое – Широкое; Родниковое – Передовое; Орлиное – Родниковое – Колхозное.

В воскресенье, 27 сентября, на этих участках ограничение движения будет действовать с 10.00 до 15.00.

В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан

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