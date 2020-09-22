Спорт
Украинский боксер предсказал возвращение «временно российского Крыма»
фото © @ivan_redkach_11
Украинский боксер-профессионал Иван Редкач считает, что Крым не останется в составе России, и сравнил присоединение полуострова с арендой.
Слова спортсмена из трансляции в Instagram приводит Sport24.
34-летний Редкач заявил, что не считает Крым российской территорией, а нахождение региона в составе РФ — временным. «Он украинский. Радуйтесь, пока он ваш, а потом будет наш. Вы его отстроите, мост построите, а потом мы заберем снова», — отметил спортсмен.
Редкач также добавил, что рос в Крыму и не считает полуостров русским. По мнению спортсмена, русские лишь приезжали туда отдыхать.
На счету Редкача 30 поединков. Он одержал 23 победы, потерпел пять поражений. Один бой с участием украинца завершился вничью и еще один был признан несостоявшимся.
В тексте использованы материалы: lenta.ru
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