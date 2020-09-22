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Спорт

Украинский боксер предсказал возвращение «временно российского Крыма»

23:11 вторник, 22 сентября 2020
Украинский боксер предсказал возвращение «временно российского Крыма»

фото © @ivan_redkach_11

Украинский боксер-профессионал Иван Редкач считает, что Крым не останется в составе России, и сравнил присоединение полуострова с арендой.

Слова спортсмена из трансляции в Instagram приводит Sport24.

34-летний Редкач заявил, что не считает Крым российской территорией, а нахождение региона в составе РФ — временным. «Он украинский. Радуйтесь, пока он ваш, а потом будет наш. Вы его отстроите, мост построите, а потом мы заберем снова», — отметил спортсмен.

Редкач также добавил, что рос в Крыму и не считает полуостров русским. По мнению спортсмена, русские лишь приезжали туда отдыхать.

На счету Редкача 30 поединков. Он одержал 23 победы, потерпел пять поражений. Один бой с участием украинца завершился вничью и еще один был признан несостоявшимся.

В тексте использованы материалы: lenta.ru

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