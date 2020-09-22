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Украина совместно с авиацией НАТО оттесняют российский флот от Крыма
Высадка британского десанта недалеко от Крыма | фото © Минобороны Украины
Украина и НАТО попытались оттеснить российские военные корабли от Крыма.
С появлением средств боевой, стратегической и разведывательной авиации, а также кораблей НАТО в Черном море, Украина предпринимает действия, направленные против России.
Так, согласно имеющимся данным, несмотря на тот факт, что Россия закрыла морское и воздушное пространство вблизи Крымского полуострова, Украина и НАТО, принимающие участие в учениях «Объединенные усилия-2020», предпринимают попытки вытеснить российские военные корабли со стороны западного и юго-западного побережья Крыма.
По имеющимся данным, ракетные пуски, которые предусмотрены программой военных маневров Украины и НАТО, должны затронуть воды вблизи Крыма, причем, специалисты полагают, что это сделано не случайно.
«С сегодняшнего дня начинается и самая активная фаза Украино-НАТОвского учения «Объединенные усилия 2020», связанные с проведением практических ракетных стрельб и полетами беспилотников в северо-западной части Черного моря, причем по устоявшейся традиции тамошних мест часть районов проведения учений ВС Украины и Черноморского флота накладывается друг на друга, что придает складывающейся довольно непростой обстановке дополнительный колорит», - об этом сообщает «Телеграм»-сообщество «Оперативная линия».
Ранее появилась информация о том, что российские военные закрыли все подступы к Крыму в рамках проводимых учений «Кавказ-2020», заблокировав доступ в этот район кораблям НАТО.
В Украине 19 сентября начались уникальные военные учения «Объединенные усилия-2020», которые проводят вместе с Великобританией. В первый день сотни пехотинцев десантировались неподалеку от аннексированного Крыма. Для британских военных такая массовая высадка стала первой за последние 10 лет.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Британии рассказали о сводящих российских военных с ума действиях. Великобритания увеличила интенсивность разведдеятельности у границ России, чем начала «сводить с ума» российских военных, пишет 20 сентября The Times со ссылкой на источники в минобороны королевства.
Россия привела в боевую готовность военную авиацию в Крыму. Истребители ЮВО привели в боевую готовность в рамках учений «Кавказ-2020». Летчики отработают перехват воздушных целей и выполнят задачи по прикрытию действий ударной авиации.
Иностранные военные самолеты стали гораздо чаще приближаться к Крыму. Российские самолеты с начала текущего года на 20% чаще вылетали на сопровождение иностранных самолетов над Черным морем, чем в аналогичный прошлогодний период.
В Крыму в шоке от новости, что на полуостров проникли бойцы украинского спецназа. В ряде СМИ появилась информация о том, что в Крым, в то время, когда американцы устраивали полеты своих самолетов в Черном море, удалось проникнуть бойцам нескольких украинских спецподразделений.
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