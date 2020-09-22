Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Роспотребнадзор не видит причин для введения новых ограничений по COVID-19 ● В Севастополе продлили режим повышенной готовности ● Медикам Севастополя вкололи вакцины от коронавируса ● В Севастополе за неделю в два раза выросло количество случаев COVID-19 ● Опять 79: в Крыму несколько дней подряд одинаковое количество заражений в сутки
Ученые обнаружили способность ультрафиолета убивать коронавирус
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Японские ученые доказали, что воздействие ультрафиолета на зараженную поверхность убивает коронавирусы.
Исследование специалистов из Университета Хиросимы опубликовано в журнале American Journal of Infection Control.
В результате воздействия ультрафиолета гибнет 99,7% коронавирусных клеток. При этом длина волны должна составлять 222 Hm, так как в таком случае она не проникнет под кожу и не разрушит живые клетки.
По мнению ученых, данное открытие сможет изменить подход к дезинфекции помещений в больницах.
Ранее ученые из Калифорнийского университета обнаружили эффективный способ победить коронавирус путем воздействия на молекулы, обеспечивающие проникновение инфекции в организм.
Специалисты выяснили, что SARS-CoV-2 не может заражать клетки без молекулы гепарансульфата. Она находится на поверхности клеток легких и играет роль рецептора, через который вирус проникает внутрь организма.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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