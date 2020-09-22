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Коронавирус в Крыму

Ученые обнаружили способность ультрафиолета убивать коронавирус

09:13 вторник, 22 сентября 2020
Ученые обнаружили способность ультрафиолета убивать коронавирус

фото © pixabay.com

Японские ученые доказали, что воздействие ультрафиолета на зараженную поверхность убивает коронавирусы.

Исследование специалистов из Университета Хиросимы опубликовано в журнале American Journal of Infection Control.

В результате воздействия ультрафиолета гибнет 99,7% коронавирусных клеток. При этом длина волны должна составлять 222 Hm, так как в таком случае она не проникнет под кожу и не разрушит живые клетки.

По мнению ученых, данное открытие сможет изменить подход к дезинфекции помещений в больницах.

Ранее ученые из Калифорнийского университета обнаружили эффективный способ победить коронавирус путем воздействия на молекулы, обеспечивающие проникновение инфекции в организм.

Специалисты выяснили, что SARS-CoV-2 не может заражать клетки без молекулы гепарансульфата. Она находится на поверхности клеток легких и играет роль рецептора, через который вирус проникает внутрь организма.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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