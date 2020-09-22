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Происшествия

Спасатели потушили пожар в фургоне передвижного цирка в Севастополе

Фургон передвижного цирка загорелся минувшей ночью в Севастополе.

Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МЧС России по Севастополю.

«В ночь с 21 на 22 сентября оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение о том, что в Балаклаве по улице Крестовского произошло возгорание в фургоне гастролирующего цирка, – отметили в пресс-службе. – Было установлено, что горение происходит в фургоне-бытовке, предназначенном для хранения реквизита».

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. По информации МЧС, возгорание удалось локализовать в кратчайший срок.

На пожаре никто не пострадал. Причины происшествия устанавливаются.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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