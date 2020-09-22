Севастопольские медики бьются с COVID-19 из последних сил

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Сотрудники севастопольской инфекционной больницы работают на пределе возможностей, и даже при сохранении сегодняшнего уровня заболеваемости им может не хватить сил в самом ближайшем будущем.

Об этом сообщил сегодня журналистам заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ГБУ «Городская инфекционная больница» Юрий Жуков.

Главная проблема, по словам заведующего, не в нехватке оборудования или лекарств, а в дефиците медицинского персонала. Благодаря усилиям, которые предпринимались в Севастополе в ожидании встречи с коронавирусом, и аппаратов ИВЛ, и лекарственных препаратов достаточно. А вот люди работают не только на пределе человеческих возможностей, но и «за их пределами».

Если медсестра ухаживает за одним тяжелым больным, подключенным к аппарату ИВЛ, ей приходится следить за шестью приборами — от системы мониторинга состояния больного до насоса для зондового питания. Плюс больного нужно периодически переворачивать и «санировать».

«Если таких больных 4, то это уже 24 прибора учета. На данном этапе на 1 медсестру приходится по 6 тяжелых больных — эта колоссальная нагрузка, которая находится за пределами человеческих возможностей», — подчеркнул Юрия Жуков.

Тяжелыми, по его словам, являются около 10% болеющих, около 5% проходят через отделение реанимации. При этом аппарат ИВЛ, к которому подключена каждая койка в отделении, — «мера отчаяния», к которой врачи прибегают, когда человек уже не может дышать самостоятельно. Она помогает 15% пациентов.

«Общая гипоксия воздействует на все внутренние органы человека. Страдает печень, страдает поджелудочная железа, страдают почки. Приходится подключать еще и искусственную почку — все это ресурсы, которых нет», — сказал Юрий Жуков.

Если сегодняшний уровень заболеваемости сохранится, медики могут просто не справиться. Взять же новые кадры неоткуда: в 9-й городской больнице ситуация аналогичная (как писал ForPost, 30 больных на одного терапевта), в других медучреждениях медперсонал под борьбу с коронавирусом «не заточен», к тому же у него свои задачи — ведь другие болезни никто не отменял.

Рано или поздно все это приведет к ухудшению качества медпомощи больным с COVID-19 — уверен завотделением. И в конечном счете скажется на исходе лечения.

«Нам просто не хватит рук, чтобы всем помочь. Даже с таким ростом, как сейчас — а он может стать еще больше — мы через 1-2 недели не будем справляться физически», — предупредил он.

Севастопольцев в этой ситуации просят об одном: помочь и врачам и самим себе, элементарно соблюдая масочный режим в общественных местах.

«Скачок заболеваемости связан с тем, что все расслабились. Масочный режим люди для себя почему-то решили отменить, начали ходить в общественные места, появилось много „диссидентов», которые говорят, что коронавирусной инфекции нет. Скачок заболеваемости связан именно с этим. Если мы все вместе не будем соблюдать масочный режим, мы этот процесс не остановим», — подчеркнул Юрий Жуков.

В тексте использованы материалы: Форпост

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