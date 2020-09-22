Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе продлили режим повышенной готовности ● Медикам Севастополя вкололи вакцины от коронавируса ● В Севастополе за неделю в два раза выросло количество случаев COVID-19 ● Опять 79: в Крыму несколько дней подряд одинаковое количество заражений в сутки ● Красноярские медики приехали в Крым бороться с коронавирусом
Роспотребнадзор не видит причин для введения новых ограничений по COVID-19
фото © meduza.io
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не видит причин для введения новых ограничений по COVID-19 в стране.
Об этом она заявила сегодня журналистам.
«Каждый случай, который зарегистрирован на сегодняшний день, он эпидемиологически понятен, ничего непонятного, неизвестного в сегодняшней ситуации нет, в связи с этим каких-то новых ограничительных мероприятий водить не следует и не требуется», – цитирует Попову «Интерфакс».
Глава санитарного ведомства также объяснила рост количества новых случаев заражения вирусом. «Эпидситуация в РФ стабильная, тот рост, который мы сегодня фиксируем, он связан с началом респираторного сезона в стране. Мы говорили об этом, что во второй декаде сентября мы увидим значимые цифры», – пояснила она.
Попова также напомнила о необходимости соблюдать противоэпидемические требования.
В России наблюдается рост количества новых случаев со 2 сентября. 1 сентября было зафиксировано 4,7 тысячи новых случаев, 2 сентября – 4,9. За последние три дня подтверждено более 6 тысяч новых случаев в сутки, что сопоставимо с данными на июль.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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