Роспотребнадзор не видит причин для введения новых ограничений по COVID-19

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова не видит причин для введения новых ограничений по COVID-19 в стране.

Об этом она заявила сегодня журналистам.

«Каждый случай, который зарегистрирован на сегодняшний день, он эпидемиологически понятен, ничего непонятного, неизвестного в сегодняшней ситуации нет, в связи с этим каких-то новых ограничительных мероприятий водить не следует и не требуется», – цитирует Попову «Интерфакс».

Глава санитарного ведомства также объяснила рост количества новых случаев заражения вирусом. «Эпидситуация в РФ стабильная, тот рост, который мы сегодня фиксируем, он связан с началом респираторного сезона в стране. Мы говорили об этом, что во второй декаде сентября мы увидим значимые цифры», – пояснила она.

Попова также напомнила о необходимости соблюдать противоэпидемические требования.

В России наблюдается рост количества новых случаев со 2 сентября. 1 сентября было зафиксировано 4,7 тысячи новых случаев, 2 сентября – 4,9. За последние три дня подтверждено более 6 тысяч новых случаев в сутки, что сопоставимо с данными на июль.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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