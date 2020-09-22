Происшествия
Пьяный мужчина с палкой напал на наряд ДПС в Керчи
Пьяный мужчина избил полицейского и пытался разбить патрульный автомобиль ДПС, прибывший на место аварии.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
«Во время оформления ДТП к патрульному автомобилю Lada Granta подошел мужчина с явными признаками опьянения. После непродолжительного общения с участниками ДТП и сотрудниками ДПС, он подошел к патрульному автомобилю и стал бить кулаком в левое переднее стекло автомобиля. Сотрудник ДПС потребовал прекратить противоправные действия, но нетрезвый мужчина вместо этого схватил попавшуюся под руку палку и ударил ею старшего лейтенанта полиции», – говорится в сообщении.
В МВД отметили, что затем мужчина залез на капот служебного автомобиля. При этом продолжал игнорировать законные требования сотрудников полиции. «Сотрудники ДПС быстро обезвредили правонарушителя, вызвав на место происшествия сотрудников следственно-оперативной группы, – говорится в сообщении. – Получивший телесные повреждения сотрудник ДПС в этот же день обратился за медицинской помощью в медучреждение».
Материалы проверки по факту причинения телесных повреждений сотруднику полиции переданы в следственные органы. Согласовано законодательству, за нападение на полицейского мужчине грозит пять лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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